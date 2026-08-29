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Главная Харьков В Харькове на неделю перекроют перекресток: как объехать

В Харькове на неделю перекроют перекресток: как объехать

Ua ru
29 августа 2026 14:16
В Харькове перекрыли перекресток и изменили маршруты автобусов
Троллейбус на улицах Харькова. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Харькове временно запретили движение транспорта через перекресток улицы Золочевской и 1-го Золочевского переулка. Ограничения вступили в силу сегодня, 29 августа, и будут действовать до вечера 4 сентября. В связи с работами шесть автобусных маршрутов будут курсировать по измененным схемам.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

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Где перекрыли движение в Харькове

По данным Департамента строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета, движение через перекресток улицы Золочевской и 1-го Золочевского переулка запрещено с 7:00 29 августа до 20:00 4 сентября. Ограничения связаны с работами КП «Харьковские тепловые сети». Водители могут объехать закрытый участок по прилегающим улицам Самодеяльной, Всеволода Татькова, проспекту Славы и другим улицам.

Как будут курсировать автобусы

На время проведения работ маршруты изменятся у шести автобусов:

  • №43е и №243е: Залютино (пансионат) — ул. Игоря Муратова — ул. Самодеяльная — ул. Золочевская — пер. Афанасиевский — ул. Баррикадная — ул. Холодногорская — ул. Полтавский Шлях — ст. м. «Холодная гора»;
  • №58е: пр. Славы — ул. Золочевская — ул. Полтавский Шлях — бул. Гончаровский — ул. Москалевская (Новоселовка);
  • №61е: ул. Чоботарская (ст. м. "Центральный рынок") — пер. Пискуновский — пер. Лосовский. В обратном направлении: ул. Чоботарская — ул. Большая Панасовская — Новоивановский мост — ул. Кузинская — ул. Куриловская — ул. Новый Побут — ул. Холодногорская — ул. Полтавский Шлях — ул. Золочевская — пр. Славы (Залютино);
  • №72е: пр. Славы (Залютино) — ул. Золочевская — ул. Полтавский Шлях — ул. Холодногорская — ул. Новый Побут — ул. Куриловская — ул. Кузинская — Новоивановский мост — ул. Большая Панасовская — ул. Евгения Котляра — ул. Чоботарская (ст. м. "Центральный рынок");
  • № 258е: ул. Золочевская — ул. Полтавский Путь — бульв. Гончаровский — ул. Москалевская — ул. Академика Богомольца, 27;
  • № 270е: пр. Славы (Залютино) — ул. Золочевская — ул. Полтавский Шлях — ул. Холодногорская — ул. Куриловская — ул. Кузинская — Новоивановский мост — спуск Клочковский — пр. Независимости — ст. м. "Держпром".

Ранее Новини.LIVE сообщали, что с 1 сентября для жителей Харькова стоимость большинства ключевых тарифов в городе останется стабильной, поэтому дополнительных расходов на коммунальные услуги не предвидится. В то же время общественный транспорт Харькова продолжает работать бесплатно. По решению городских властей пассажирам не нужно оплачивать проезд в метро, а также в городских троллейбусах, трамваях и автобусах. Эта норма действует для всех жителей и гостей города.

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Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове работает подземный ситуационный центр. Начальник Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета Богдан Гладких заявил, что опыт города уже изучают представители европейских стран.

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Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец

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