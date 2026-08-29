У Харкові перекрили перехрестя та змінили рух автобусів

Тролейбус на вулицях Харкова. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові тимчасово заборонили рух транспорту через перехрестя вулиці Золочівської та 1-го Золочівського провулка. Обмеження почали діяти сьогодні, 29 серпня, і триватимуть до вечора 4 вересня. Через роботи шість автобусних маршрутів курсуватимуть за зміненими схемами.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

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Де перекрили рух у Харкові

За даними Департаменту будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради, рух через перехрестя вулиці Золочівської та 1-го Золочівського провулка заборонений з 7:00 29 серпня до 20:00 4 вересня. Обмеження пов'язані з роботами КП "Харківські теплові мережі". Водії можуть об'їхати закриту ділянку прилеглими вулицями Самодіяльною, Всеволода Татькова, проспектом Слави та іншими вулицями.

Як курсуватимуть автобуси

На час проведення робіт маршрути змінять шість автобусів:

№43е та №243е: Залютине (пансіонат) — вул. Ігоря Муратова — вул. Самодіяльна — вул. Золочівська — пров. Афанасівський — вул. Барикадна — вул. Холодногірська — вул. Полтавський Шлях — ст. м. "Холодна гора";

№58е: пр. Слави — вул. Золочівська — вул. Полтавський Шлях — бул. Гончарівський — вул. Москалівська (Новоселівка);

№61е: вул. Чоботарська (ст. м. "Центральний ринок") — пров. Пискунівський — пров. Лосівський. У зворотному напрямку: вул. Чоботарська — вул. Велика Панасівська — Новоіванівський міст — вул. Кузінська — вул. Курилівська — вул. Новий Побут — вул. Холодногірська — вул. Полтавський Шлях — вул. Золочівська — пр. Слави (Залютине);

№72е: пр. Слави (Залютине) — вул. Золочівська — вул. Полтавський Шлях — вул. Холодногірська — вул. Новий Побут — вул. Курилівська — вул. Кузінська — Новоіванівський міст — вул. Велика Панасівська — вул. Євгена Котляра — вул. Чоботарська (ст. м. "Центральний ринок");

№258е: вул. Золочівська — вул. Полтавський Шлях — бул. Гончарівський — вул. Москалівська — вул. Академіка Богомольця, 27;

№270е: пр. Слави (Залютине) — вул. Золочівська — вул. Полтавський Шлях — вул. Холодногірська — вул. Курилівська — вул. Кузінська — Новоіванівський міст — узвіз Клочківський — пр. Незалежності — ст. м. "Держпром".

Раніше Новини.LIVE писали, що з 1 вересня для мешканців Харкова вартість більшості ключових тарифів у місті залишається стабільною, тож додаткових витрат на комуналку не передбачається. Водночас громадський транспорт Харкова продовжує працювати безкоштовно. За рішенням міської влади пасажирам не потрібно сплачувати за проїзд у метрополітені, а також у міських тролейбусах, трамваях та автобусах. Ця норма діє для всіх жителів і гостей міста.

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Також Новини.LIVE повідомляли, що у Харкові працює підземний ситуаційний центр. Начальник Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Богдан Гладких заявив, що досвід міста вже вивчають представники європейських країн.