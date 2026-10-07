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Главная Харьков В Харькове на несколько дней изменят движение авто и трамваев

В Харькове на несколько дней изменят движение авто и трамваев

Ua ru
7 октября 2026 09:22
Изменения в движении транспорта в Харькове 7–9 октября 2026 года
Трамвай на дороге. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове 7–9 октября будут действовать временные изменения в движении транспорта. На нескольких улицах ограничат или полностью перекроют проезд из-за ремонта моста, работ с контактной сетью и санитарной обрезки деревьев. Пассажирам и водителям следует учесть новые схемы движения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

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Ремонт Зоологического моста

7 и 8 октября с 7:00 до 16:00 будет ограничено движение транспорта на Клочковском спуске возле Зоологического моста. Причина — ремонтные работы на мосту. Транспорт будут пропускать по полосе движения, свободной от работ.

Также 7 и 8 октября с 6:00 до 16:00 будет приостановлено движение трамваев на Клочковском спуске, проспекте Независимости, улицах Тринклера, Николая Хвылевого, Мироносицкой, площади Ипподрома и на участке от улицы Клочковской до разворотного круга "Центральный парк". В связи с этим трамвай №12 временно не будет курсировать.

Вместо этого с 6:00 до 18:00 будет работать временный автобус № 12. Он будет курсировать от вокзала "Харьков-Пассажирский" через улицы Евгения Котляра, Большую Панасовскую, Клочковскую, Клочковский спуск, проспект Независимости, улицы Тринклера, Николая Хвылевого, Мироносицкую, Веснина и Сумскую до Центрального парка.

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Ограничения на Плиточной

7 октября с 9:00 до 13:00 будет запрещено движение транспорта на улице Плиточной — от переулка Ивана Каркача до переулка Плиточного. Здесь будет проводиться санитарная обрезка крон деревьев. Объехать перекрытый участок можно будет по улицам Электровозная, Шариковая, Мира, переулку Ивана Каркача, проезду Плитковый и прилегающим улицам.

В это время также будет приостановлено движение троллейбусов и автобусов на участке улицы Плиточной от улицы Мира до улицы Роганской.

  • Троллейбус №7 будет курсировать от разворотного круга "Восточный" через улицы Шарикова, Плиткова и Роганскую до проспекта Героев Харькова, после чего — по обычному маршруту.
  • Автобус № 252 будет следовать от автостанции "Индустриальная" через проспект Героев Харькова, улицы Роганскую, Плитковую, Луи Пастера и бульвар Ивана Каркача до спорткомплекса.

Изменения для трамваев №16 и 16А

7 и 9 октября с 10:00 до 15:00 будет приостановлено движение трамваев в Семиградском въезде, на улицах Виринской, Моисеевской, Шевченко и на участке от улицы Академика Павлова до разворотного круга "Журавлевский гидропарк". Ограничения связаны с ремонтом контактной сети.

В этот период трамваи № 16 и 16А будут курсировать по измененному маршруту: разворотка "Салтовская" — проспект Тракторостроителей — улица Непокоренных — улица Шевченко — разворотная площадка "Журавлевский гидропарк".

Стоимость проезда в Харькове

В Харькове проезд в общественном транспорте по-прежнему остается бесплатным — его пока не планируют отменять. Мэр Игорь Терехов сообщил, что программа будет действовать до тех пор, пока в городском бюджете будет хватать средств для ее поддержки. Обращаться к государству за дополнительным финансированием этой инициативы город не намерен. Вместо этого городские власти пересматривают расходы и ищут пути их оптимизации, чтобы и в дальнейшем обеспечивать бесплатный проезд для жителей.

Как сообщали Новини.LIVE, в октябре харьковчан ждет ряд изменений в тарифах, социальных выплатах и начислении субсидий. Наиболее заметно изменится стоимость холодной воды и водоотведения, тогда как цены на газ, электроэнергию, отопление и горячую воду для населения в основном останутся без изменений. Кроме того, начнется перерасчет субсидий на отопительный сезон, а в конце месяца Харьков вместе с другими регионами Украины перейдет на зимнее время.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове сокращают интервалы движения поездов метро в рабочие дни. Изменения касаются часов пик и должны ускорить поездки по городу. Это уже второй этап сокращения интервалов в харьковском метрополитене за последние полгода.

Харьков авто Новости Харькова проезд трамвай
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

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