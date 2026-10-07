Зміни руху транспорту в Харкові 7–9 жовтня 2026 року

Трамвай на дорозі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові 7–9 жовтня діятимуть тимчасові зміни в русі транспорту. На кількох вулицях обмежать або повністю перекриють проїзд через ремонт мосту, роботи з контактною мережею та санітарну обрізку дерев. Пасажирам та водіям варто врахувати нові схеми руху.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

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Ремонт Зоологічного мосту

7 та 8 жовтня з 7:00 до 16:00 буде обмежений рух транспорту на узвозі Клочківському біля Зоологічного мосту. Причина — ремонтні роботи на мосту. Транспорт пропускатимуть вільною від виконання робіт смугою руху.

Також 7 та 8 жовтня з 6:00 до 16:00 припинять рух трамваїв на узвозі Клочківському, проспекті Незалежності, вулицях Трінклера, Миколи Хвильового, Мироносицькій, майдані Іподрому та на ділянці від вулиці Клочківської до розворотного кола "Центральний парк". Через це трамвай №12 тимчасово не курсуватиме.

Натомість з 6:00 до 18:00 працюватиме тимчасовий автобус №12. Він курсуватиме від вокзалу "Харків-Пасажирський" через вулиці Євгена Котляра, Велику Панасівську, Клочківську, узвіз Клочківський, проспект Незалежності, вулиці Трінклера, Миколи Хвильового, Мироносицьку, Весніна та Сумську до Центрального парку.

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Обмеження на Плитковій

7 жовтня з 9:00 до 13:00 заборонять рух транспорту на вулиці Плитковій — від провулка Івана Каркача до провулка Плиткового. Тут проводитимуть санітарну обрізку крон дерев. Об'їхати перекриту ділянку можна буде вулицями Електровозною, Шариковою, Миру, провулком Івана Каркача, проїздом Плитковим та прилеглими вулицями.

У цей час також припинять рух тролейбусів і автобусів на ділянці вулиці Плиткової від вулиці Миру до вулиці Роганської.

Тролейбус №7 курсуватиме від розворотного кола "Східне" через вулицю Шарикова, Плиткову та Роганську до проспекту Героїв Харкова, після чого — за звичним маршрутом.

Автобус №252 прямуватиме від автостанції "Індустріальна" через проспект Героїв Харкова, вулиці Роганську, Плиткову, Луї Пастера та бульвар Івана Каркача до спорткомплексу.

Зміни для трамваїв №16 і 16А

7 та 9 жовтня з 10:00 до 15:00 припинять рух трамваїв у в'їзді Семиградському, на вулицях Віринській, Мойсеївській, Шевченка та на ділянці від вулиці Академіка Павлова до розворотного кола "Журавлівський гідропарк". Обмеження пов'язані з ремонтом контактної мережі.

У цей період трамваї №16 і 16А курсуватимуть за зміненим маршрутом: розворотне коло "Салтівське" — проспект Тракторобудівників — вулиця Нескорених — вулиця Шевченка — розворотне коло "Журавлівський гідропарк".

Вартість проїзду у Харкові

У Харкові проїзд у громадському транспорті й надалі залишається безкоштовним — його поки не планують скасовувати. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що програма діятиме доти, доки в міському бюджеті вистачатиме коштів для її підтримки. Звертатися до держави по додаткове фінансування для цієї ініціативи місто не має наміру. Натомість міська влада переглядає витрати й шукає шляхи їх оптимізації, щоб і надалі забезпечувати безоплатний проїзд для мешканців.

Як повідомляли Новини.LIVE, у жовтні на харків'ян чекає низка змін у тарифах, соціальних виплатах та нарахуванні субсидій. Найпомітніше змінюється вартість холодної води та водовідведення, тоді як ціни на газ, електроенергію, опалення і гарячу воду для населення переважно залишаються без змін. Крім того, стартує перерахунок субсидій на опалювальний сезон, а наприкінці місяця Харків разом з іншими регіонами України перейде на зимовий час.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові скорочують інтервали руху поїздів метро в робочі дні. Зміни стосуються годин пік і мають зробити поїздки містом швидшими. Це вже другий етап скорочення інтервалів у харківському метрополітені за останні пів року.