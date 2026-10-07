Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові на кілька днів змінять рух авто та трамваїв

У Харкові на кілька днів змінять рух авто та трамваїв

Ua ru
7 жовтня 2026 09:22
Зміни руху транспорту в Харкові 7–9 жовтня 2026 року
Трамвай на дорозі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові 7–9 жовтня діятимуть тимчасові зміни в русі транспорту. На кількох вулицях обмежать або повністю перекриють проїзд через ремонт мосту, роботи з контактною мережею та санітарну обрізку дерев. Пасажирам та водіям варто врахувати нові схеми руху.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

Реклама

Ремонт Зоологічного мосту

7 та 8 жовтня з 7:00 до 16:00 буде обмежений рух транспорту на узвозі Клочківському біля Зоологічного мосту. Причина — ремонтні роботи на мосту. Транспорт пропускатимуть вільною від виконання робіт смугою руху.

Також 7 та 8 жовтня з 6:00 до 16:00 припинять рух трамваїв на узвозі Клочківському, проспекті Незалежності, вулицях Трінклера, Миколи Хвильового, Мироносицькій, майдані Іподрому та на ділянці від вулиці Клочківської до розворотного кола "Центральний парк". Через це трамвай №12 тимчасово не курсуватиме.

Натомість з 6:00 до 18:00 працюватиме тимчасовий автобус №12. Він курсуватиме від вокзалу "Харків-Пасажирський" через вулиці Євгена Котляра, Велику Панасівську, Клочківську, узвіз Клочківський, проспект Незалежності, вулиці Трінклера, Миколи Хвильового, Мироносицьку, Весніна та Сумську до Центрального парку.

Читайте також:

Обмеження на Плитковій

7 жовтня з 9:00 до 13:00 заборонять рух транспорту на вулиці Плитковій — від провулка Івана Каркача до провулка Плиткового. Тут проводитимуть санітарну обрізку крон дерев. Об'їхати перекриту ділянку можна буде вулицями Електровозною, Шариковою, Миру, провулком Івана Каркача, проїздом Плитковим та прилеглими вулицями.

У цей час також припинять рух тролейбусів і автобусів на ділянці вулиці Плиткової від вулиці Миру до вулиці Роганської.

  • Тролейбус №7 курсуватиме від розворотного кола "Східне" через вулицю Шарикова, Плиткову та Роганську до проспекту Героїв Харкова, після чого — за звичним маршрутом.
  • Автобус №252 прямуватиме від автостанції "Індустріальна" через проспект Героїв Харкова, вулиці Роганську, Плиткову, Луї Пастера та бульвар Івана Каркача до спорткомплексу.

Зміни для трамваїв №16 і 16А

7 та 9 жовтня з 10:00 до 15:00 припинять рух трамваїв у в'їзді Семиградському, на вулицях Віринській, Мойсеївській, Шевченка та на ділянці від вулиці Академіка Павлова до розворотного кола "Журавлівський гідропарк". Обмеження пов'язані з ремонтом контактної мережі.

У цей період трамваї №16 і 16А курсуватимуть за зміненим маршрутом: розворотне коло "Салтівське" — проспект Тракторобудівників — вулиця Нескорених — вулиця Шевченка — розворотне коло "Журавлівський гідропарк".

Вартість проїзду у Харкові

У Харкові проїзд у громадському транспорті й надалі залишається безкоштовним — його поки не планують скасовувати. Міський голова Ігор Терехов повідомив, що програма діятиме доти, доки в міському бюджеті вистачатиме коштів для її підтримки. Звертатися до держави по додаткове фінансування для цієї ініціативи місто не має наміру. Натомість міська влада переглядає витрати й шукає шляхи їх оптимізації, щоб і надалі забезпечувати безоплатний проїзд для мешканців.

Як повідомляли Новини.LIVE, у жовтні на харків'ян чекає низка змін у тарифах, соціальних виплатах та нарахуванні субсидій. Найпомітніше змінюється вартість холодної води та водовідведення, тоді як ціни на газ, електроенергію, опалення і гарячу воду для населення переважно залишаються без змін. Крім того, стартує перерахунок субсидій на опалювальний сезон, а наприкінці місяця Харків разом з іншими регіонами України перейде на зимовий час.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові скорочують інтервали руху поїздів метро в робочі дні. Зміни стосуються годин пік і мають зробити поїздки містом швидшими. Це вже другий етап скорочення інтервалів у харківському метрополітені за останні пів року.

Харків авто Новини Харкова проїзд трамвай
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації