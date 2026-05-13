Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаМир туризмаМодаКультРынок недвижимостиТехноШоу-бизнес --Деньги ВСУМентальное здоровьеЭкономика 2024ГороскопFashionЕвровидениеФинансистНацотборМобилизацияПередоваяПутешествияПризывЭкономистТрадицииВалютаПогодаПолитикаВойнаВоенная экономикаОлимпиадаLifeЖизньВкусРецептыПутеводительТранспортГрядкаАвтоКино и сериалыМетеоМедцентрСаморазвитиеСтильПромоНедвижимостьЭксклюзивХроникиВойскоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервГламурКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняКулинарияСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Гламур
Дом и огород
Евровидение
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Политика
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове на площади Свободы готовят главный фонтан к запуску

В Харькове на площади Свободы готовят главный фонтан к запуску

Ua ru
Дата публикации 13 мая 2026 13:50
В Харькове на площади Свободы готовят главный фонтан к запуску на площади Свободы
Работники готовят фонтан к открытию. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев

В Харькове готовят к запуску сухой фонтан на площади Свободы. Место уже активно приводят в порядок после зимнего сезона. Мастера проверяют все системы и очищают оборудование. Открыть фонтан планируют ориентировочно на следующей неделе.

Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места события.

Подготовка к открытию

На площади Свободы в Харькове завершают подготовку к запуску сухого фонтана. Это один из крупнейших таких объектов в Украине. Его диаметр составляет около 36 метров, а конструкция не имеет открытой чаши — вода подается прямо из-под плитки. Благодаря этому пространство остается пешеходным и доступным для отдыха.

Вид на площу Свободи
Вид на фонтан. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев

Фонтан состоит из 7 колец и около 150 форсунок, которые создают различные водные композиции. В конструкции предусмотрена светодиодная подсветка, что позволяет формировать световые эффекты в вечернее время. Оборудование позволяет работать в разных режимах, меняя интенсивность и направление струй.

Відкриття сухого фонтану у Харкові
Специалисты возле фонтана. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев
Відкриття сухого фонтану у Харкові
Строительная техника. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев

Проверка готовности

Сейчас мастера проводят очистку систем, проверяют работу насосов и приводят в порядок территорию вокруг. Отдельное внимание уделяют техническому обслуживанию форсунок и электроники, чтобы обеспечить стабильную работу после запуска.

Читайте также:
У Харкові готують до відкриття сухий фонтан
Водопровод. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев
Відкриття сухого фонтану у Харкові
Снятая решетка. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев

Когда откроют

Открытие фонтана запланировано ориентировочно на следующую неделю после завершения всех подготовительных работ. Точную дату сообщат дополнительно после финальной проверки систем.

Відкриття сухого фонтану у Харкові
Ремонтные работы. Фото: Новини.LIVE/Евгений Пушкарев

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове 13 мая частично остановят движение троллейбусов на проспекте Героев Харькова. Ограничения будут действовать в течение дня из-за ремонтных работ. Для нескольких маршрутов уже утвердили временные схемы движения. В то же время один из троллейбусов продолжит курсировать без изменений.

Также Новини.LIVE писали, что в Центральном парке Харькова расцвела аллея сакур, которая ежегодно привлекает горожан и гостей города. Розовые деревья создали настоящую весеннюю атмосферу среди зеленых аллей и каштанов. Несмотря на пасмурную погоду, парк наполнился яркими красками и уютом.

Харьков открытие фонтаны
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации