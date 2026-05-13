В Харькове на площади Свободы готовят главный фонтан к запуску на площади Свободы

В Харькове на площади Свободы готовят главный фонтан к запуску
В Харькове готовят к запуску сухой фонтан на площади Свободы. Место уже активно приводят в порядок после зимнего сезона. Мастера проверяют все системы и очищают оборудование. Открыть фонтан планируют ориентировочно на следующей неделе.
Об этом сообщают журналисты Новини.LIVE с места события.
Подготовка к открытию
На площади Свободы в Харькове завершают подготовку к запуску сухого фонтана. Это один из крупнейших таких объектов в Украине. Его диаметр составляет около 36 метров, а конструкция не имеет открытой чаши — вода подается прямо из-под плитки. Благодаря этому пространство остается пешеходным и доступным для отдыха.
Фонтан состоит из 7 колец и около 150 форсунок, которые создают различные водные композиции. В конструкции предусмотрена светодиодная подсветка, что позволяет формировать световые эффекты в вечернее время. Оборудование позволяет работать в разных режимах, меняя интенсивность и направление струй.
Проверка готовности
Сейчас мастера проводят очистку систем, проверяют работу насосов и приводят в порядок территорию вокруг. Отдельное внимание уделяют техническому обслуживанию форсунок и электроники, чтобы обеспечить стабильную работу после запуска.
Когда откроют
Открытие фонтана запланировано ориентировочно на следующую неделю после завершения всех подготовительных работ. Точную дату сообщат дополнительно после финальной проверки систем.
