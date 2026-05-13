Головна Харків У Харкові на площі Свободи готують головний фонтан до запуску

Дата публікації: 13 травня 2026 13:50
Працівники готуть фонтан до відкриття. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

У Харкові готують до запуску сухий фонтан на площі Свободи. Місце вже активно приводять до ладу після зимового сезону. Майстри перевіряють усі системи та очищають обладнання. Відкрити фонтан планують орієнтовно наступного тижня.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

Підготовка до відкриття

На площі Свободи у Харкові завершують підготовку до запуску сухого фонтана. Це один із найбільших таких об’єктів в Україні. Його діаметр становить близько 36 метрів, а конструкція не має відкритої чаші — вода подається прямо з-під плитки. Завдяки цьому простір залишається пішохідним і доступним для відпочинку.

Вид на площу Свободи
Вид на фонтан. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

Фонтан складається з 7 кілець і близько 150 форсунок, які створюють різні водні композиції. У конструкції передбачена світлодіодна підсвітка, що дозволяє формувати світлові ефекти у вечірній час. Обладнання дозволяє працювати у різних режимах, змінюючи інтенсивність і напрям струменів.

Відкриття сухого фонтану у Харкові
Фахівці біля фонтану. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов
Відкриття сухого фонтану у Харкові
Будівельна техніка. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

Перевірка готовності

Зараз майстри проводять очищення систем, перевіряють роботу насосів і приводять у порядок територію навколо. Окрему увагу приділяють технічному обслуговуванню форсунок і електроніки, щоб забезпечити стабільну роботу після запуску.

Водопровід. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов
Відкриття сухого фонтану у Харкові
Знята решітка. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

Коли відкриють

Відкриття фонтана заплановане орієнтовно на наступний тиждень після завершення всіх підготовчих робіт. Точну дату повідомлять додатково після фінальної перевірки систем.

Відкриття сухого фонтану у Харкові
Ремонтні роботи. Фото: Новини.LIVE/Євген Пушкарьов

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові 13 травня частково зупинять рух тролейбусів на проспекті Героїв Харкова. Обмеження діятимуть упродовж дня через ремонтні роботи. Для кількох маршрутів уже затвердили тимчасові схеми руху. Водночас один із тролейбусів продовжить курсувати без змін.

Також Новини.LIVE писали, що у Центральному парку Харкова розквітла алея сакур, яка щороку приваблює містян та гостей міста. Рожеві дерева створили справжню весняну атмосферу серед зелених алей і каштанів. Попри похмуру погоду, парк наповнився яскравими барвами та затишком.

Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Долженко Катерина
