У Харкові на площі Свободи готують головний фонтан до запуску

У Харкові готують до запуску сухий фонтан на площі Свободи. Місце вже активно приводять до ладу після зимового сезону. Майстри перевіряють усі системи та очищають обладнання. Відкрити фонтан планують орієнтовно наступного тижня.

Про це повідомляють журналісти Новини.LIVE з місця події.

Підготовка до відкриття

На площі Свободи у Харкові завершують підготовку до запуску сухого фонтана. Це один із найбільших таких об’єктів в Україні. Його діаметр становить близько 36 метрів, а конструкція не має відкритої чаші — вода подається прямо з-під плитки. Завдяки цьому простір залишається пішохідним і доступним для відпочинку.

Фонтан складається з 7 кілець і близько 150 форсунок, які створюють різні водні композиції. У конструкції передбачена світлодіодна підсвітка, що дозволяє формувати світлові ефекти у вечірній час. Обладнання дозволяє працювати у різних режимах, змінюючи інтенсивність і напрям струменів.

Перевірка готовності

Зараз майстри проводять очищення систем, перевіряють роботу насосів і приводять у порядок територію навколо. Окрему увагу приділяють технічному обслуговуванню форсунок і електроніки, щоб забезпечити стабільну роботу після запуску.

Коли відкриють

Відкриття фонтана заплановане орієнтовно на наступний тиждень після завершення всіх підготовчих робіт. Точну дату повідомлять додатково після фінальної перевірки систем.

