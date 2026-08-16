В Харькове на несколько дней изменится движения трамваев № 5 и № 8

Трамвай в Харькове. Иллюстративное фото: Харьковский городской совет

В Харькове на три дня ограничат движение трамваев на проспекте Байрона и улице Морозова. Изменения будут действовать ежедневно с 09:00 до 17:00 и коснутся маршрутов №5 и №8. Причиной станет ремонт трамвайных путей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

Где не будут ходить трамваи

По данным горсовета, движение электротранспорта будет приостановлено на участке от разворотного круга "Ул. Одесская" до улицы Мухачева. Ограничения будут действовать:

17 августа — с 09:00 до 17:00;

18 августа — с 09:00 до 17:00;

19 августа — с 09:00 до 17:00.

В это время трамваи № 5 и № 8 изменят конечную остановку. Они будут курсировать до разворотного круга "Ул. Мухачова" вместо "Ул. Одесская".

Как можно будет доехать

На период ремонта для пассажиров запустят временный автобус №8. Он будет курсировать по маршруту:

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разворотная площадка "Ул. Одесская" — просп. Байрона — ул. Морозова — ул. Мухачева.

Сколько стоит проезд в Харькове

Отметим, ранее Новини.LIVE писали, что платить за поездку в муниципальном транспорте Харькова не нужно. Бесплатный проезд распространяется на метро, трамваи, троллейбусы и городские автобусы. Транспортная система финансируется за счет городского бюджета.

Мэр Игорь Терехов в июне заявлял, что отменять бесплатный проезд пока не планируют. По его словам, для прифронтового Харькова такая система является одной из мер поддержки жителей и будет действовать до тех пор, пока у города будут финансовые возможности её содержать.

Новини.LIVE также сообщали, что в августе для жителей Харькова и области большинство коммунальных тарифов останется на нынешнем уровне. Фиксированные цены на электроэнергию и газ продолжат действовать. В то же время в Харькове планируют повысить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Изменения планируется ввести в два этапа — с октября 2026 года и января 2027-го. Причина — действующий тариф покрывает лишь около 30% фактических расходов предприятия. При этом после повышения харьковский тариф останется одним из самых низких в Украине.