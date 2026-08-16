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Головна Харків У Харкові на три дні зупинять трамваї на частині маршруту

У Харкові на три дні зупинять трамваї на частині маршруту

Ua ru
Дата публікації: 16 серпня 2026 16:17
У Харкові на кілька днів змінять рух трамваїв №5 та №8
Трамвай у Харкові. Фото ілюстративне: Харківська міська рада

У Харкові на три дні обмежать рух трамваїв на проспекті Байрона та вулиці Морозова. Зміни діятимуть щодня з 09:00 до 17:00 та торкнуться маршрутів №5 і №8. Причиною стане ремонт трамвайної колії.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

Де не ходитимуть трамваї

За даними міськради, рух електротранспорту припинять на ділянці від розворотного кола "Вул. Одеська" до вулиці Мухачова. Обмеження діятимуть:

  • 17 серпня — з 09:00 до 17:00;
  • 18 серпня — з 09:00 до 17:00;
  • 19 серпня — з 09:00 до 17:00.

У цей час трамваї №5 та №8 змінять кінцеву зупинку. Вони курсуватимуть до розворотного кола "Вул. Мухачова" замість "Вул. Одеська".

Чим можна буде доїхати

На період ремонту для пасажирів запустять тимчасовий автобус №8. Він курсуватиме за маршрутом:

Читайте також:
  • розворотне коло "Вул. Одеська" — просп. Байрона — вул. Морозова — вул. Мухачова.

Скільки коштує проїзд у Харкові

Зазначимо, раніше Новини.LIVE писали, що платити за поїздку в муніципальному транспорті Харкова не потрібно. Безкоштовний проїзд поширюється на метро, трамваї, тролейбуси та міські автобуси. Транспортну систему фінансують коштом міського бюджету.

Міський голова Ігор Терехов у червні заявляв, що скасовувати безкоштовний проїзд поки не планують. За його словами, для прифронтового Харкова така система є одним із заходів підтримки жителів і діятиме, доки місто матиме фінансові можливості її утримувати.

Новини.LIVE також повідомляли, що у серпні для жителів Харкова та області більшість комунальних тарифів залишиться на нинішньому рівні. Фіксовані ціни на електроенергію та газ продовжать діяти. Водночас у Харкові планують підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Зміни хочуть запровадити у два етапи — з жовтня 2026 року та січня 2027-го. Причина — чинний тариф покриває лише близько 30% фактичних витрат підприємства. Водночас після підвищення харківський тариф залишиться серед найнижчих в Україні.

Харківська область Новини Харкова громадський транспорт трамвай електромережі
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець

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