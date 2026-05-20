Главная Харьков В Харькове обрабатывают растения от вредителей: риски химикатов

В Харькове обрабатывают растения от вредителей: риски химикатов

Дата публикации 20 мая 2026 14:25
Мужчина обрабатывает дерево от вредителей. Фото: Харьковский городской совет

В Харькове коммунальщики начали сезонную обработку роз и хвойных растений от вредителей и болезней. Работы сейчас продолжаются на улице Полтавский Шлях.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение СКП Харьковзеленстрой.

Обробка кущів у Харкові
Специалист обрабатывает куст. Фото: Харьковский городской совет

Обработка деревьев в Харькове

По данным Харьковзеленстроя, специалисты обрабатывают кусты роз и хвойные насаждения специальными препаратами. В коммунальном предприятии отмечают, что средства, которые используют для защиты растений, безопасны для людей и животных.

Чоловік оброблює дерева від хімікатів
Мужчина в защитной маске со снаряжением. Фото: Харьковский городской совет
Обробка кущів від шкідників
Специалист обрабатывает туи. Фото: Харьковский городской совет

Обновление клумб в Харькове

Параллельно в городе продолжают обновлять клумбы и зеленые зоны. В частности, работники филиала "Благоустройство" КП Дорремстрой обустраивают цветники в Салтовском районе.

Клумби у Харкові
Женщина красит элементы клумбы в Харькове. Фото: Харьковский городской совет
Висадка туй
Коммунальщики высаживают туи. Фото: Харьковский городской совет
Висадка кущів
Чодовик поливает клумбы водой. Фото: Харьковский городской совет

Коммунальщики высаживают многолетние растения и вечнозеленые насаждения. Среди них — туи, можжевельники, молодые елки, барбарис и спирея. В горсовете сообщили, что районный филиал сейчас содержит около 180 клумб и рокариев. Только этой весной там уже высадили более 13 тысяч многолетних растений.

Висадка кущів
Коммунальщики высаживают куст. Фото: Харьковский городской совет
У Харкові почали обробку рослин від шкідників
Фото: Харьковский городской совет
Чоловік з ручним трактором
Мужчина работает на клумбе. Фото: Харьковский городской совет

Погода в Харькове

Отметим, что в Харькове уже несколько дней сохраняется грозовая погода. Так, сегодня, 20 мая, прогнозируют небольшой кратковременный дождь. Днем также возможны осадки, но температура будет оставаться по-летнему теплой.

  • Ночью в городе ожидают +15...+17°C, а днем воздух прогреется до +26...+28°C.
  • Ветер будет северо-восточный, 7-12 м/с.

Ранее журналисты Новини.LIVE прогулялись по улицам Харькова и сняли жизнь горожан. Жизнь несмотря на обстрелы здесь продолжается в обычном темпе. Харьковчане спешат по делам, переходят дорогу на оживленных перекрестках и гуляют по просторным площадям.

Кроме этого, Новини.LIVE сообщали, что в Центральном парке Харькова расцвела аллея сакур, которая ежегодно привлекает горожан и гостей города. Розовые деревья создали настоящую весеннюю атмосферу среди зеленых аллей и каштанов. Несмотря на пасмурную погоду, парк наполнился яркими красками и уютом.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Лилия Швец
