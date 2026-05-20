В Харькове обрабатывают растения от вредителей: риски химикатов

В Харькове коммунальщики начали сезонную обработку роз и хвойных растений от вредителей и болезней. Работы сейчас продолжаются на улице Полтавский Шлях.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на сообщение СКП Харьковзеленстрой.

Обработка деревьев в Харькове

По данным Харьковзеленстроя, специалисты обрабатывают кусты роз и хвойные насаждения специальными препаратами. В коммунальном предприятии отмечают, что средства, которые используют для защиты растений, безопасны для людей и животных.

Обновление клумб в Харькове

Параллельно в городе продолжают обновлять клумбы и зеленые зоны. В частности, работники филиала "Благоустройство" КП Дорремстрой обустраивают цветники в Салтовском районе.

Коммунальщики высаживают многолетние растения и вечнозеленые насаждения. Среди них — туи, можжевельники, молодые елки, барбарис и спирея. В горсовете сообщили, что районный филиал сейчас содержит около 180 клумб и рокариев. Только этой весной там уже высадили более 13 тысяч многолетних растений.

Погода в Харькове

Отметим, что в Харькове уже несколько дней сохраняется грозовая погода. Так, сегодня, 20 мая, прогнозируют небольшой кратковременный дождь. Днем также возможны осадки, но температура будет оставаться по-летнему теплой.

Ночью в городе ожидают +15...+17°C, а днем воздух прогреется до +26...+28°C.

Ветер будет северо-восточный, 7-12 м/с.

