У Харкові обробляють рослини від шкідників: ризики хімікатів

Чоловік обробляє дерево від шкідників. Фото: Харківська міська рада

У Харкові комунальники розпочали сезонну обробку троянд та хвойних рослин від шкідників і хвороб. Роботи зараз тривають на вулиці Полтавський Шлях.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення СКП Харківзеленбуд.

Обробка дерев у Харкові

За даними Харківзеленбуду, фахівці обробляють кущі троянд та хвойні насадження спеціальними препаратами. У комунальному підприємстві зазначають, що засоби, які використовують для захисту рослин, безпечні для людей і тварин.

Оновлення клумб у Харкові

Паралельно у місті продовжують оновлювати клумби та зелені зони. Зокрема, працівники філії "Благоустрій" КП Шляхрембуд облаштовують квітники у Салтівському районі.

Комунальники висаджують багаторічні рослини та вічнозелені насадження. Серед них — туї, ялівці, молоді ялинки, барбарис та спірея. У міськраді повідомили, що районна філія зараз утримує близько 180 клумб і рокаріїв. Лише цієї весни там уже висадили понад 13 тисяч багаторічних рослин.

Погода у Харкові

Зазначимо, що у Харкові уже декілька днів зберігається грозова погода. Так, сьогодні, 20 травня, прогнозують невеликий короткочасний дощ. Вдень також можливі опади, але температура залишатиметься по-літньому теплою.

Вночі у місті очікують +15…+17°C, а вдень повітря прогріється до +26…+28°C.

Вітер буде північно-східний, 7-12 м/с.

