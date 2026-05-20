Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Колонки Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабДім та городРинок праціСвіт туризмуМодаКультРинок нерухомостіТехноШоу-бізнес --Гроші ЗСУМентальне здоровяЕкономіка 2024ГороскопFashionЄвробаченняФінансистНацвідбірМобілізаціяПередоваМандриПризовЕкономістТрадиціїВалютаПогодаПолітикаВійнаВійськова економікаОлімпіадаLifeЖиттяСмакРецептиПутівникТранспортГрядкаАвтоКіно та серіалиМетеоМедцентрСаморозвитокСтильПромоНерухомістьЕксклюзивХронікиВійськоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаWowТвариниСадЗСУSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняКулінаріяСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Гламур
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Львів
Мобілізація
Новини дня
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Технології
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові обробляють рослини від шкідників: ризики хімікатів

У Харкові обробляють рослини від шкідників: ризики хімікатів

Ua ru
Дата публікації: 20 травня 2026 14:25
У Харкові обробляють рослини від шкідників: ризики хімікатів
Чоловік обробляє дерево від шкідників. Фото: Харківська міська рада

У Харкові комунальники розпочали сезонну обробку троянд та хвойних рослин від шкідників і хвороб. Роботи зараз тривають на вулиці Полтавський Шлях.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на повідомлення СКП Харківзеленбуд.

Обробка кущів у Харкові
Фахівець оброблює кущ. Фото: Харківська міська рада

Обробка дерев у Харкові

За даними Харківзеленбуду, фахівці обробляють кущі троянд та хвойні насадження спеціальними препаратами. У комунальному підприємстві зазначають, що засоби, які використовують для захисту рослин, безпечні для людей і тварин.

Чоловік оброблює дерева від хімікатів
Чоловік у захисній масці зі спорядженням. Фото: Харківська міська рада
Обробка кущів від шкідників
Фахівець обробляє туї. Фото: Харківська міська рада

Оновлення клумб у Харкові

Паралельно у місті продовжують оновлювати клумби та зелені зони. Зокрема, працівники філії "Благоустрій" КП Шляхрембуд облаштовують квітники у Салтівському районі.

Клумби у Харкові
Жінка фарбує елементи клумби у Харкові. Фото: Харківська міська рада
Висадка туй
Комунальники висаджують туї. Фото: Харківська міська рада
Висадка кущів
Чодовік поливає клумби водою. Фото: Харківська міська рада

Комунальники висаджують багаторічні рослини та вічнозелені насадження. Серед них — туї, ялівці, молоді ялинки, барбарис та спірея. У міськраді повідомили, що районна філія зараз утримує близько 180 клумб і рокаріїв. Лише цієї весни там уже висадили понад 13 тисяч багаторічних рослин.

Читайте також:
Висадка кущів
Комунальники висаджують кущ. Фото: Харківська міська рада
У Харкові почали обробку рослин від шкідників
Фото: Харківська міська рада
Чоловік з ручним трактором
Чоловік працює на клумбі. Фото: Харківська міська рада

Погода  у Харкові

Зазначимо, що у Харкові уже декілька днів зберігається грозова погода. Так, сьогодні, 20 травня, прогнозують невеликий короткочасний дощ. Вдень також можливі опади, але температура залишатиметься по-літньому теплою.

  • Вночі у місті очікують +15…+17°C, а вдень повітря прогріється до +26…+28°C.
  • Вітер буде північно-східний, 7-12 м/с.

Раніше журналісти Новини.LIVE прогулялися вулицями Харкова та зафільмували життя містян. Життя попри обстріли тут триває у звичному темпі. Харків'яни поспішають у справах, переходять дорогу на жвавих перехрестях та гуляють просторими площами.

Окрім цього, Новини.LIVE повідомляли, що у Центральному парку Харкова розквітла алея сакур, яка щороку приваблює містян та гостей міста. Рожеві дерева створили справжню весняну атмосферу серед зелених алей і каштанів. Попри похмуру погоду, парк наповнився яскравими барвами та затишком.

дерева рослини Новини Харкова обробка від шкідників
Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації