Люди ждут лифт. Фото иллюстративное: УНИАН

В Харькове планируют запустить совместное производство лифтов с чешской компанией Vimislicki Elevators. Первые пять лифтов планируется собрать уже в течение ближайших шести месяцев. Для города это особенно важно, ведь тысячи лифтов нуждаются в обновлении, а новое предприятие может обеспечить рабочие места.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

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Игорь Терехов изучает документы. Фото: Харьковский городской совет

В Харькове будут производить лифты

По информации горсовета, 19 ноября во время рабочего визита в Чехию мэр Харькова Игорь Терехов встретился с генеральным директором компании Vimislicki Elevators Якубом Вымислицким. Они договорились начать сотрудничество с пилотного проекта, в рамках которого в Харькове соберут пять лифтов и проведут их сертификацию в Украине.

Чешская компания будет поставлять сертифицированные комплектующие, а сборка оборудования будет происходить непосредственно в Харькове. На реализацию первого этапа стороны отводят шесть месяцев. Это станет первым практическим результатом меморандума о сотрудничестве, который городской совет и Vimislicki Elevators подписали в сентябре.

Игорь Терехов приветствует представителя чешской компании. Фото: Харьковский городской совет

В дальнейшем партнеры рассматривают возможность создания совместного предприятия, которое будет не только производить лифты, но и заниматься их монтажом и обслуживанием. Оборудование смогут устанавливать как в Харькове, так и в других украинских городах.

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Сколько лифтов нуждаются в замене

По словам Игоря Терехова, сегодня в Харькове обновления требуют около 6,6 тысячи лифтов. Именно поэтому городские власти заинтересованы в собственном производстве, а не только в закупке готового оборудования за рубежом.

Новини.LIVE сообщали, что Игорь Терехов представил проект реконструкции Северной Салтовки. В жилом квартале планируется построить новые дома, детский сад и обустроить общественные пространства. Проект также предусматривает подземное сооружение, которое объединит укрытие с паркингом. Концепцию мэр представил на международной жилищной конференции в Киеве.

Также Новини.LIVE сообщали, что Игорь Терехов предложил удваивать страховой стаж работникам прифронтовых громад. За каждый год работы на опасных территориях предлагают засчитывать два года стажа. Инициатива касается медиков, педагогов, коммунальщиков, энергетиков и других специалистов, обеспечивающих работу громад. Соответствующий законопроект уже зарегистрирован в Верховной Раде.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что Игорь Терехов предложил создать оперативный штаб для оказания помощи городам после российских обстрелов. По его замыслу, общины должны заранее определить аварийные бригады, которые смогут выезжать в другие города для восстановления поврежденной инфраструктуры. Такую систему мэр предложил внедрить по всей Украине, прежде всего на прифронтовых территориях.