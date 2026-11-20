Люди чекають на ліфт. Фото ілюстративне: УНІАН

У Харкові планують запустити спільне виробництво ліфтів із чеською компанією Vimislicki Elevators. Перші п'ять підйомників хочуть зібрати вже протягом найближчих шести місяців. Для міста це особливо важливо, адже тисячі ліфтів потребують оновлення, а нове підприємство може забезпечити робочі місця.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

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Ігор Терехов вивчає документи. Фото: Харківська міська рада

В Харкові вироблятимуть ліфти

За інформацією міськради, 19 листопада під час робочого візиту до Чехії мер Харкова Ігор Терехов зустрівся з генеральним директором компанії Vimislicki Elevators Якубом Вимисліцкім. Вони домовилися розпочати співпрацю з пілотного проєкту, у межах якого в Харкові зберуть п'ять ліфтів та проведуть їхню сертифікацію в Україні.

Чеська компанія постачатиме сертифіковані комплектувальні, а складання обладнання відбуватиметься безпосередньо в Харкові. На реалізацію першого етапу сторони відводять шість місяців. Це буде перший практичний результат меморандуму про співпрацю, який міська рада та Vimislicki Elevators підписали у вересні.

Ігор Терехов вітається з представником чешської компанії. Фото: Харківська міська рада

Надалі партнери розглядають створення спільного підприємства, яке не лише вироблятиме ліфти, а й займатиметься їхнім монтажем та обслуговуванням. Обладнання зможуть встановлювати як у Харкові, так і в інших українських містах.

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Скільки ліфтів потребують заміни

За словами Ігоря Терехова, сьогодні в Харкові оновлення потребують близько 6,6 тисячі ліфтів. Саме тому міська влада зацікавлена у власному виробництві, а не лише в закупівлі готового обладнання за кордоном.

Новини.LIVE писали, що Ігор Терехов представив проєкт відбудови Північної Салтівки. У житловому кварталі планують звести нові будинки, дитячий садок та облаштувати громадські простори. Проєкт також передбачає підземну споруду, яка поєднає укриття з паркінгом. Концепцію мер презентував на міжнародній житловій конференції в Києві.

Також Новини.LIVE розповідали, що Ігор Терехов запропонував подвоювати страховий стаж працівникам прифронтових громад. За кожен рік роботи на небезпечних територіях пропонують зараховувати два роки стажу. Ініціатива стосується медиків, освітян, комунальників, енергетиків та інших фахівців, які забезпечують роботу громад. Відповідний законопроєкт уже зареєстрували у Верховній Раді.

Крім того, Новини.LIVE розповідали, що Ігор Терехов запропонував створити оперативний штаб для допомоги містам після російських обстрілів. За його задумом, громади мають заздалегідь визначити аварійні бригади, які зможуть виїжджати до інших міст для відновлення пошкодженої інфраструктури. Таку систему мер запропонував запровадити по всій Україні, насамперед для прифронтових територій.