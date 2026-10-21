Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Харьковский городской совет

В Харькове разработали систему, которая помогает службам быстрее реагировать на российские удары. Благодаря видеонаблюдению место попадания теперь определяют за 30 секунд вместо пяти минут. Также в городе удалось сократить продолжительность воздушных тревог. Этот опыт предлагают распространить на другие украинские общины.

Об этом рассказал городской голова Игорь Терехов на заседании Совета коалиции, сообщили в Харьковском городском совете, передает Новини.LIVE.

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Новый стандарт безопасности

Мэр Харькова Игорь Терехов представил "Харьковский стандарт безопасности" на заседании Совета коалиции с участием премьер-министра Украины Сергея Корецкого. Участники обсудили, как усилить защиту украинских городов и быстрее помогать людям после обстрелов. К встрече присоединились народные депутаты, представители министерств, областных военных администраций, ГСЧС, полиции и общественности.

Основой харьковской системы стал Ситуационный центр. Он объединил городские власти, спасателей, полицейских, медиков, энергетиков и газовые службы. Благодаря этому они могут координировать свои действия во время чрезвычайных ситуаций.

По словам Терехова, система видеонаблюдения позволила значительно ускорить поиск мест российских ударов. Раньше на это уходило около пяти минут, а теперь достаточно всего 30 секунд. Это помогает оперативнее направлять необходимые службы к месту атаки.

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Меньше воздушных тревог

Еще одним результатом стала дифференцированная система воздушных тревог. Благодаря ее внедрению общую продолжительность тревог в Харькове удалось сократить на 40%. Терехов предложил использовать опыт города для создания общенациональной системы гражданской защиты. По его мнению, государство и местные власти должны совместно отвечать за безопасность жителей и быстрое реагирование на опасность.

"Ответственность за защиту украинских городов должны нести государство и местное самоуправление. Харьков готов поделиться своим опытом", — отметил мэр.

Таким образом, наработанную в Харькове систему предлагают применять и в других украинских общинах.

Харьковский опыт для Киева

Ранее мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что город готов поделиться с Киевом опытом создания ситуационных центров и организации работы антикризисных штабов. В то же время Харьков планирует перенимать наработки столицы и других украинских общин. Это особенно важно перед отопительным сезоном, когда города должны быть готовы к возможным чрезвычайным ситуациям.

"Для нас сегодня очень важно быть вместе, чтобы делиться собственным опытом и перенимать лучшие наработки", — подчеркнул Терехов.

По словам мэра, сотрудничество между общинами поможет лучше подготовиться к зиме и обеспечить работу городов даже в сложных условиях.

Как сообщали Новини.LIVE, ассоциация прифронтовых городов и общин, которую возглавляет мэр Харькова Игорь Терехов, обратилась к премьер-министру Украины Сергею Корецкому с предложениями относительно налоговых льгот, компенсаций и доступа бизнеса к финансированию. Среди инициатив также — государственная программа энергетической устойчивости предприятий, работающих вблизи зоны боевых действий.

Также Новини.LIVE писали, что мэр Харькова Игорь Терехов заявил, что Украине нужен длительный мир, который гарантирует безопасность страны и Европы. Для этого, по его словам, необходимы сильная Украина, защищенные общины, боеспособная армия и устойчивая экономика.