Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Харківська міська рада

У Харкові розробили систему, яка допомагає службам швидше реагувати на російські удари. Завдяки відеоспостереженню місце влучання тепер визначають за 30 секунд замість п'яти хвилин. Також у місті вдалося скоротити тривалість повітряних тривог. Цей досвід пропонують поширити на інші українські громади.

Про це розповів міський голова Ігор Терехов на засіданні Ради коаліції, повідомили в Харківській міській раді, передає Новини.LIVE.

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Новий стандарт безпеки

Міський голова Харкова Ігор Терехов представив "Харківський безпековий стандарт" на засіданні Ради коаліції за участю прем'єр-міністра України Сергія Корецького. Учасники обговорили, як посилити захист українських міст і швидше допомагати людям після обстрілів. До зустрічі долучилися народні депутати, представники міністерств, обласних військових адміністрацій, ДСНС, поліції та громад.

Основою харківської системи став Ситуаційний центр. Він об'єднав міську владу, рятувальників, поліцейських, медиків, енергетиків і газові служби. Завдяки цьому вони можуть координувати свої дії під час надзвичайних ситуацій.

За словами Терехова, система відеоспостереження дозволила значно пришвидшити пошук місць російських ударів. Раніше на це витрачали близько п'яти хвилин, а тепер достатньо лише 30 секунд. Це допомагає оперативніше спрямовувати необхідні служби до місця атаки.

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Менше повітряних тривог

Ще одним результатом стала диференційована система повітряних тривог. Завдяки її впровадженню загальну тривалість тривог у Харкові вдалося скоротити на 40%. Терехов запропонував використати досвід міста для створення загальнонаціональної системи цивільного захисту. На його думку, держава та місцева влада мають спільно відповідати за безпеку жителів і швидке реагування на небезпеку.

"Відповідальність за захист українських міст мають нести держава та місцеве самоврядування. Харків готовий поділитися своїм досвідом", — зазначив мер.

Таким чином, напрацьовану в Харкові систему пропонують застосовувати й в інших українських громадах.

Харківський досвід для Києва

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що місто готове поділитися з Києвом досвідом створення ситуаційних центрів та організації роботи антикризових штабів. Водночас Харків планує переймати напрацювання столиці та інших українських громад. Це особливо важливо перед опалювальним сезоном, коли міста мають бути готовими до можливих надзвичайних ситуацій.

"Для нас дуже важливо сьогодні бути разом, щоб ми ділилися власним досвідом, переймали досвід найкращий", — наголосив Терехов.

За словами мера, співпраця між громадами допоможе краще підготуватися до зими та забезпечити роботу міст навіть у складних умовах.

Як повідомляли Новини.LIVE, асоціація прифронтових міст та громад, яку очолює мер Харкова Ігор Терехов, звернулася до прем’єр-міністра України Сергія Корецького з пропозиціями щодо податкових пільг, компенсацій і доступу бізнесу до фінансування. Серед ініціатив також — державна програма енергетичної стійкості підприємств, які працюють поблизу зони бойових дій.

Також Новини.LIVE писали, що мер Харкова Ігор Терехов заявив, що Україні потрібен тривалий мир, який гарантуватиме безпеку країни та Європи. Для цього, за його словами, необхідні сильна Україна, захищені громади, боєздатна армія та стійка економіка.