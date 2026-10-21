Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Політика Колонки Відео
КомпаніїІнвестиціїСвіт туризмуМодаРинок праціЄвробаченняГрядкаКультВійськова економікаШтабШоу-бізнес --ТехноМентальне здоровяЕкономіка 2024FashionФінансистГороскопНацвідбірПередоваМандриПризовЕкономістАвтоТрадиціїВалютаПогодаВійнаПолітикаСпортОлімпіадаПсихологіяЖиттяДім та городПутівникСмакРецептиТранспортКіно та серіалиМетеоМобілізаціяСаморозвитокСтильГроші ЗСУНерухомістьЕксклюзивКиївМедцентрХронікиВійськоПромоЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиСвітТЦКЛайфхакиГрошіВійськовийСьогодніНаукаСвітлоЇжаВідкриттяWowРинок нерухомостіТвариниСадЗСУЗаконSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartБоксЗдоров'яУкраїна АрхівОгоРезервкухняЛайфстайлСвятаФінансиЛьвівГламурЧС-2026ЕкономікаЗдоров'я +УкраїнаТехноНовини дняКулінаріяШоу-бізнесАрміяITХарківОдесаКіноТехнологіїДача

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Відкриття
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Закон
Київ
Кіно
Львів
Мобілізація
Мода
Новини дня
Одеса
Політика
Промо
Ринок нерухомості
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Харків
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові знайшли спосіб швидше реагувати на удари: мер Терехов

У Харкові знайшли спосіб швидше реагувати на удари: мер Терехов

Ua ru
21 жовтня 2026 11:57
Безпековий стандарт Харкова: як працює система захисту Харківська міська рада
Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Харківська міська рада

У Харкові розробили систему, яка допомагає службам швидше реагувати на російські удари. Завдяки відеоспостереженню місце влучання тепер визначають за 30 секунд замість п'яти хвилин. Також у місті вдалося скоротити тривалість повітряних тривог. Цей досвід пропонують поширити на інші українські громади.

Про це розповів міський голова Ігор Терехов на засіданні Ради коаліції, повідомили в Харківській міській раді, передає Новини.LIVE.

Реклама

Новий стандарт безпеки

Міський голова Харкова Ігор Терехов представив "Харківський безпековий стандарт" на засіданні Ради коаліції за участю прем'єр-міністра України Сергія Корецького. Учасники обговорили, як посилити захист українських міст і швидше допомагати людям після обстрілів. До зустрічі долучилися народні депутати, представники міністерств, обласних військових адміністрацій, ДСНС, поліції та громад.

Основою харківської системи став Ситуаційний центр. Він об'єднав міську владу, рятувальників, поліцейських, медиків, енергетиків і газові служби. Завдяки цьому вони можуть координувати свої дії під час надзвичайних ситуацій.

За словами Терехова, система відеоспостереження дозволила значно пришвидшити пошук місць російських ударів. Раніше на це витрачали близько п'яти хвилин, а тепер достатньо лише 30 секунд. Це допомагає оперативніше спрямовувати необхідні служби до місця атаки.

Читайте також:

Менше повітряних тривог

Ще одним результатом стала диференційована система повітряних тривог. Завдяки її впровадженню загальну тривалість тривог у Харкові вдалося скоротити на 40%. Терехов запропонував використати досвід міста для створення загальнонаціональної системи цивільного захисту. На його думку, держава та місцева влада мають спільно відповідати за безпеку жителів і швидке реагування на небезпеку.

"Відповідальність за захист українських міст мають нести держава та місцеве самоврядування. Харків готовий поділитися своїм досвідом", — зазначив мер.

Таким чином, напрацьовану в Харкові систему пропонують застосовувати й в інших українських громадах.

Харківський досвід для Києва

Раніше міський голова Харкова Ігор Терехов заявив, що місто готове поділитися з Києвом досвідом створення ситуаційних центрів та організації роботи антикризових штабів. Водночас Харків планує переймати напрацювання столиці та інших українських громад. Це особливо важливо перед опалювальним сезоном, коли міста мають бути готовими до можливих надзвичайних ситуацій.

"Для нас дуже важливо сьогодні бути разом, щоб ми ділилися власним досвідом, переймали досвід найкращий", — наголосив Терехов.

За словами мера, співпраця між громадами допоможе краще підготуватися до зими та забезпечити роботу міст навіть у складних умовах.

Як повідомляли Новини.LIVE, асоціація прифронтових міст та громад, яку очолює мер Харкова Ігор Терехов, звернулася до прем’єр-міністра України Сергія Корецького з пропозиціями щодо податкових пільг, компенсацій і доступу бізнесу до фінансування. Серед ініціатив також — державна програма енергетичної стійкості підприємств, які працюють поблизу зони бойових дій.

Також Новини.LIVE писали, що мер Харкова Ігор Терехов заявив, що Україні потрібен тривалий мир, який гарантуватиме безпеку країни та Європи. Для цього, за його словами, необхідні сильна Україна, захищені громади, боєздатна армія та стійка економіка.

Харків обстріли Ігор Терехов Новини Харкова небезпека
Долженко Катерина - редактор, одеський оглядач
Автор:
Долженко Катерина

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації