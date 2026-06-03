В Харькове не утихают взрывы с утра: последствия обстрела

Спасатель на месте атаки. Фото: ГСЧС Харьковщины

В Харькове с утра не стихают взрывы. Россия атакует город ударными беспилотниками. Попадания зафиксированы в разных районах. На местах вспыхнули пожары, есть повреждения имущества. Медики и спасатели работают на местах.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на главу Харьковской областной военной администрации Олега Синегубова.

Первые прилеты

Утро для харьковчан началось под звуки взрывов в Холодногорском районе. Враг направил туда свои боевые беспилотники. Сразу после первых прилетов информации о раненых не было, однако вскоре город содрогнулся от следующей волны ударов. Экстренные службы мгновенно выехали на разбор завалов.

Масштабные разрушения

Впоследствии стало известно, что под прицелом оказался не только Холодногорский, но и Основянский район города. В одном из мест попадания вспыхнул сильный пожар. Огонь охватил ангар и два автомобиля. Кроме того, в Основянском районе зафиксировали падение обломков сбитого дрона, которые также загорелись.

Раненые горожане

В результате обстрелов количество пострадавших возросло до шести человек. Четверо из них — трое мужчин и женщина — получили взрывные травмы и порезы стеклом из-за выбитых окон. Трех раненых пришлось забрать в больницу, их состояние оценивают как средней тяжести. Еще двое пожилых людей пережили сильный шок, медики оказывали им психологическую помощь прямо на месте событий.

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Удар по области

Параллельно с областным центром враг атаковал и Харьковскую область. Российские беспилотники ударили по селу Ракитное Нововодолажской громады, попав в местную ферму. В результате этого обстрела два человека погибли, а еще трое получили ранения. Из-за атаки в селе вспыхнул масштабный пожар. Огонь охватил частный дом, хозяйственную постройку и запасы сена.

Как сообщали Новини.LIVE, в ночь на 2 июня и утром российские войска нанесли по Харькову комбинированный удар ракетами и ударными беспилотниками. Попадания зафиксировали сразу в четырех районах города. Повреждены жилые дома, детский сад, школа, предприятия и гражданская инфраструктура. Пострадали более 10 человек, среди них — ребенок.

Также Новини.LIVE писали, что российский беспилотник вечером 30 мая атаковал Чугуевский район Харьковской области. В результате удара пострадали двое сотрудников полиции, которые находились на службе. Также повреждения получил служебный автомобиль.