У Харкові не вщухають вибухи зранку: наслідки обстрілу

Рятувальник на місці атаки. Фото: ДСНС Харківщини

У Харкові від ранку не стихають вибухи. Росія атакує місто ударними безпілотниками. Влучання зафіксовано в різних районах. На місцях спалахнули пожежі, є пошкодження майна. Медики та рятувальники працюють на місцях.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на очільника Харківської обласної військової адміністрації Олега Синєгубова.

Перші прильоти

Ранок для харків'ян розпочався під звуки вибухів у Холодногірському районі. Ворог спрямував туди свої бойові безпілотники. Одразу після перших прильотів інформації про поранених не було, проте невдовзі місто здригнулося від наступної хвилі ударів. Екстрені служби миттєво виїхали на розбір завалів.

Масштабні руйнування

Згодом стало відомо, що під прицілом опинився не лише Холодногірський, а й Основ'янський район міста. В одному з місць влучання спалахнула сильна пожежа. Вогонь охопив ангар та два автомобілі. Крім того, в Основ'янському районі зафіксували падіння уламків збитого дрона, які також загорілися.

Поранені містяни

Внаслідок обстрілів кількість постраждалих зросла до шести людей. Четверо з них — троє чоловіків та жінка — дістали вибухові травми та порізи склом через вибиті вікна. Трьох поранених довелося забрати до лікарні, їхній стан оцінюють як середньої тяжкості. Ще двоє літніх людей пережили сильний шок, медики надавали їм психологічну допомогу прямо на місці подій.

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Удар по області

Паралельно з обласним центром ворог атакував і Харківщину. Російські безпілотники вдарили по селу Рокитне Нововодолазької громади, поціливши в місцеву ферму. Внаслідок цього обстрілу дві людини загинули, а ще троє дістали поранення. Через атаку в селі спалахнула масштабна пожежа. Вогонь охопив приватний будинок, господарчу споруду та запаси сіна.

Як повідомляли Новини.LIVE, у ніч на 2 червня та зранку російські війська завдали по Харкову комбінованого удару ракетами та ударними безпілотниками. Влучання зафіксували одразу у чотирьох районах міста. Пошкоджені житлові будинки, дитячий садок, школа, підприємства та цивільна інфраструктура. Постраждали понад 10 осіб, серед них — дитина.

Також Новини.LIVE писали, що російський безпілотник увечері 30 травня атакував Чугуївський район на Харківщині. Внаслідок удару постраждали двоє працівників поліції, які перебували на службі. Також пошкоджень зазнав службовий автомобіль.