Харьков: движение по улице Космонавтов будет ограничено, трамваи изменят маршрут

Трамвай в Харькове. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Харькове с 4 августа изменится движение транспорта на двух участках города. На улице Космонавтов ограничат проезд из-за реконструкции газопровода. В то же время на улице Академика Павлова временно приостановят движение трамваев и изменят маршруты сразу четырех трамвайных линий. Ограничения на улице Космонавтов будут действовать до конца сентября.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

Ограничения на улице Космонавтов

С 4 августа по 30 сентября движение на улице Космонавтов будет ограничено на участке от Сумгаитской до Деревянко. Причина — реконструкция газопровода среднего давления. Полностью перекрывать дорогу не планируется. Транспорт будут пропускать по свободной полосе, которая останется на участке проведения работ.

Изменения для трамваев

4 и 5 августа с 10:00 до 14:00 трамваи не будут курсировать по улице Академика Павлова — от Салтовского переулка до улицы Непокоренных. Там будут ремонтировать контактную сеть.

Трамваи №16 и 16А в это время будут курсировать от разворотного круга "Салтовское" по проспекту Тракторостроителей, улицам Непокоренных и Шевченко до разворотного круга "Журавлевский гидропарк".

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Маршруты №27 и №30 также изменят направление. Они будут следовать от "Салтовского" через проспект Тракторостроителей, улицы Непокоренных, Шевченко, Моисеевскую, Виринскую и Академика Павлова, далее — по проспекту Героев Харькова по своим маршрутам.

Бесплатный проезд

С начала полномасштабной войны общественный транспорт в Харькове остается бесплатным. По словам мэра Игоря Терехова, город пока не планирует вводить плату за проезд.

В условиях войны транспортная система должна не только перевозить пассажиров, но и выполнять важную функцию гражданской защиты. Особое значение имеет метрополитен, который во время обстрелов используется в качестве укрытия.

Поэтому, несмотря на расходы на работу транспортной системы, бесплатный проезд в Харькове пока будет сохраняться.

Как сообщали Новини.LIVE, с 8:00 3 августа движение запрещено на участке от улицы Лопанской до Херсонской, а также от Херсонской до дома № 115 на Клочковской. По информации Департамента строительства и дорожного хозяйства, перекрытие связано с реконструкцией тепловых сетей. Предположительно работы продлятся до 20:00 30 сентября.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Харькове планируют создать трехуровневую систему защиты от российских беспилотников. Она объединит технологии, которые уже используются на фронте, с автоматизированными средствами поражения воздушных целей. В то же время точную стоимость реализации такого проекта пока оценить невозможно.