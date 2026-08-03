Харків 3 серпня: зміни маршруту трамвая №20 і перекриття

Трамвай у Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові зранку 3 серпня почали діяти зміни в русі транспорту. Трамвай №20 тимчасово курсує за двома маршрутами через ремонт контактної мережі на Клочківській. Також уже перекрили частину вулиці Сухумської. Обмеження там діятимуть майже два місяці через реконструкцію теплових мереж.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

Зміни трамвая

Із 10:00 до 14:00 сьогодні, 3 серпня, припинено рух трамваїв на Клочківській — від Європейської до проспекту Перемоги. Через це маршрут №20 розділили на дві частини. Перша частина курсує від вокзалу "Харків-Пасажирський" до вулиці Європейської. Друга — від розворотного кола "Пр. Перемоги" до розворотного кола "Мала Данилівка".

На час перерви трамвайного сполучення запустили тимчасовий автобус №221. Він курсуватиме між вулицею Європейською та вулицею Клочківською, до зупинки "УкрНДІпротезування".

Перекрили Сухумську

Окремі обмеження вже діють і на вулиці Сухумській. Із 8:00 3 серпня рух заборонений на ділянці від вулиці Лопанської до Херсонської, а також від Херсонської до будинку №115 на Клочківській. За інформацією Департаменту будівництва та шляхового господарства, перекриття пов’язане з реконструкцією теплових мереж. Попередньо роботи триватимуть до 20:00 30 вересня.

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Водіям радять заздалегідь обирати інший маршрут. Об’їхати закриту ділянку можна прилеглими вулицями, зокрема Клочківською, Лопанською, Павлівською та Заліською.

Безкоштовний проїзд

У Харкові й надалі збережеться безкоштовний проїзд у міському комунальному транспорті. Пасажири не платитимуть за поїздки в метро, трамваях, тролейбусах та комунальних автобусах. Водночас тарифи в приватних маршрутках можуть змінюватися — на їхню вартість впливають ціни на пальне, техобслуговування та інші витрати перевізників.

Як повідомляли Новини.LIVE, липень став для Харкова місяцем масованих атак і нових тактик російських військ. За місяць місто зазнало 109 ударів, майже половина з яких припала на FPV-дрони. Внаслідок обстрілів 217 людей постраждали, серед них 24 дитини. Ще восьмеро харків’ян загинули.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові планують створити трирівневу систему захисту від російських безпілотників. Вона поєднає технології, які вже використовують на фронті, з автоматизованими засобами ураження повітряних цілей. Водночас точну вартість реалізації такого проєкту поки що оцінити неможливо.