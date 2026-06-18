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Главная Харьков В Харькове некоторые троллейбусы сегодня изменят маршрут

В Харькове некоторые троллейбусы сегодня изменят маршрут

Ua ru
Дата публикации 18 июня 2026 09:59
18 июня в Харькове будет изменено движение транспорта из-за ремонтных работ
Троллейбус в Харькове. Фото иллюстративное: Новини.LIVЕ

В Харькове 18 июня временно изменится схема движения общественного транспорта из-за ремонтных работ. Часть троллейбусов не будет курсировать в обычном режиме, а для пассажиров будут введены изменения в маршрутах. Также водителей предупредили об ограничении движения в одном из переулков города. Причина изменений — ремонт контактной сети и дорожного покрытия.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

Изменение маршрута троллейбуса

Движение троллейбусов без достаточного запаса автономного хода по улицам Дудинской и Холодногорской будет приостановлено 18 июня с 10:00 до 15:00. В Департаменте строительства и дорожного хозяйства пояснили, что ограничения связаны с ремонтом контактной сети. На время работ маршрут №27 разделят на две части. Часть троллейбусов будет двигаться по основному направлению с использованием автономного хода, а другая — по маршруту троллейбуса №11.

Также для пассажиров организуют временный автобус. Он будет курсировать от улицы «Новый Побут» до проспекта Любови Малой.

Ограничения для автомобилей

Еще одни изменения касаются переулка Армянского. Там ограничат движение на участке от переулка Короленко до проспекта Героев Харькова. Ограничения будут действовать 18 и 19 июня с 8:00 до 20:00 в связи с ремонтом асфальтобетонного покрытия. Кроме того, 18 июня автобус №272 временно не будет останавливаться на остановке «Переулок Армянский» с 8:00 до 20:00.

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Бесплатный проезд

В Харькове общественный транспорт остается бесплатным для жителей города. Такая практика была введена после начала полномасштабного вторжения. Мэр Игорь Терехов объяснял, что в условиях постоянных обстрелов транспортная система выполняет не только перевозную, но и защитную функцию. В частности, Харьковский метрополитен во время воздушных тревог используется в качестве укрытия для людей. Именно из-за важной роли транспорта в защите горожан власти пока не планируют вводить плату за проезд.

Как сообщали Новини.LIVE, между Днепром и Харьковом вновь появится прямое железнодорожное сообщение. Уже с 19 июня "Укрзализныця" запускает новый региональный поезд, который позволит пассажирам добраться из одного города в другой менее чем за четыре с половиной часа. Маршрут рассчитан на однодневные поездки — утром в Харьков, а вечером обратно в Днепр.

Также Новини.LIVE сообщали, что в Малоданиловской общине Харьковской области завершили ремонт одного из участков улицы Солнечной в селе Лужок. Кроме того, почти завершено восстановление дорожного покрытия на мосту через окружную дорогу на въезде в общину со стороны Харькова.

Харьков общественный транспорт ремонт дороги
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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