Рух транспорту у Харкові 18 червня змінять через ремонт

Тролейбус у Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVЕ

У Харкові 18 червня тимчасово змінять рух громадського транспорту через ремонтні роботи. Частина тролейбусів не курсуватиме у звичному режимі, а для пасажирів запровадять зміни в роботі маршруту. Також водіїв попередили про обмеження руху в одному з провулків міста. Причина змін — ремонт контактної мережі та дорожнього покриття.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

Зміна руху тролейбуса

Рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на вулицях Дудинській та Холодногірській буде припинений 18 червня з 10:00 до 15:00. У Департаменті будівництва та шляхового господарства пояснили, що обмеження пов’язані з ремонтом контактної мережі. На час робіт маршрут №27 розділять на дві частини. Частина тролейбусів рухатиметься за основним напрямком із використанням автономного ходу, а інша — за маршрутом тролейбуса №11.

Також для пасажирів організують тимчасовий автобус. Він курсуватиме від вулиці Новий Побут до проспекту Любові Малої.

Обмеження для авто

Ще одні зміни стосуються провулка Вірменського. Там обмежать рух на ділянці від провулка Короленка до проспекту Героїв Харкова. Обмеження діятимуть 18 та 19 червня з 8:00 до 20:00 через ремонт асфальтобетонного покриття. Крім того, 18 червня автобус №272 тимчасово не зупинятиметься на зупинці "Провулок Вірменський" з 8:00 до 20:00.

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Безкоштовний проїзд

У Харкові громадський транспорт залишається безкоштовним для мешканців міста. Таку практику запровадили після початку повномасштабного вторгнення. Міський голова Ігор Терехов пояснював, що в умовах постійних обстрілів транспортна система виконує не лише перевізну, а й безпекову функцію. Зокрема, Харківський метрополітен під час повітряних тривог використовується як укриття для людей. Саме через важливу роль транспорту у захисті містян влада наразі не планує повертати оплату за проїзд.

Як повідомляли Новини.LIVE, між Дніпром та Харковом знову з'явиться пряме залізничне сполучення. Уже з 19 червня Укрзалізниця запускає новий регіональний поїзд, який дозволить пасажирам дістатися між містами менш ніж за чотири з половиною години. Маршрут розрахований на поїздки одним днем — вранці до Харкова, а ввечері назад до Дніпра.

Також Новини.LIVE писали, що у Малоданилівській громаді Харківської області завершили ремонт однієї з ділянок вулиці Сонячної у селі Лужок. Також майже завершено відновлення дорожнього покриття на мосту через окружну дорогу на в'їзді до громади з боку Харкова.