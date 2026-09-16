Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыОткрытияМирТЦКЛайфхакиДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове несколько троллейбусов и трамваев меняют маршруты

В Харькове несколько троллейбусов и трамваев меняют маршруты

Ua ru
16 сентября 2026 11:50
Изменения в маршрутах общественного транспорта в Харькове 16–25 сентября
Троллейбус в Харькове. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове с 16 сентября временно изменится движение нескольких трамвайных и троллейбусных маршрутов. Ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей и контактной сети на различных участках города. Часть транспорта будет курсировать по измененным схемам, а на отдельных направлениях запустят временные маршруты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

Реклама

Трамваи № 5 и 8

Движение трамваев по ул. Георгия Тарасенко, от ул. Полевой до ул. Кошкина, будет приостановлено с 9:00 16 сентября до 17:00 25 сентября. Причина — ремонт трамвайных путей. Также с 8:00 до 18:00 с 16 по 25 сентября на ул. Георгия Тарасенко, на участке от проезда Афанасия Фирсова до ул. Кошкина в направлении ул. Морозова, ограничат движение транспорта. Проезд будет организован по свободным от работ полосам.

В этот период трамвай № 5 будет курсировать по измененной схеме: разворотный круг "Ул. Одесская" — пр. Байрона — ул. Морозова — пр. Героев Харькова — площадь Конституции — Павловская площадь — Сергиевская площадь — ул. Полтавский Шлях — ул. Евгения Котляра — разворотная круговая "Вокзал "Харьков-Пассажирский". В обратном направлении трамвай будет следовать через пр. Героев Харькова, ул. Кошкина, ул. Георгия Тарасенко и ул. Морозова.

Трамвай № 8 будет курсировать от разворотной площадки "Ул. Одесская" через проспект Байрона, ул. Морозова, проспект Героев Харькова, ул. Академика Павлова, переулок Салтовский и Салтовское шоссе до разворотной площадки "602-й микрорайон". В обратном направлении маршрут будет проходить через проспект Героев Харькова, улицу Кошкина, улицу Георгия Тарасенко и улицу Морозова.

Читайте также:

Также на этот период запустят временный трамвай № 2. Он будет курсировать от "602-го микрорайона" через Салтовское шоссе, проул. Салтовский, ул. Академика Павлова, просп. Героев Харькова, площадь Защитников Украины, ул. Молочную, ул. Георгия Тарасенко и ул. Полевую до ул. Добровольцев. Далее трамвай будет возвращаться по маршруту в обратном направлении.

Движение троллейбусов

16 сентября с 9:00 до 20:00 будет приостановлено движение троллейбусов без достаточного запаса автономного хода на проспекте Героев Харькова — от улицы Харьковских дивизий до улицы Олега Громадского.

  • Троллейбус №13 будет курсировать от разворотной площадки "Парк Встреча" через ул. Харьковских Дивизий, пр. Героев Харькова, бул. Богдана Хмельницкого, проспект Александровский и снова улицу Харьковских дивизий до "Парка Встреча".
  • Маршрут № 20 будет следовать от "602-го микрорайона" через просп. Юбилейный, просп. Льва Ландау и просп. Байрона до разворотной площадки "ул. Одесская".
  • Троллейбус № 31 будет курсировать в двух частях. Первая часть — от "Северной Салтовки" через ул. Гвардейцев-Широнинцев, пр. Юбилейный, просп. Льва Ландау, просп. Героев Харькова и ул. Олега Громадского до станции метро "Защитников Украины".
  • Вторая часть маршрута № 31 также будет начинаться на "Северной Салтовке", но после проспекта Льва Ландау будет проходить через проспект Байрона до разворотного круга "Ул. Одесская".
  • Троллейбус № 57 будет курсировать от станции метро "Академика Барабашова" через ул. Александра Подольского, пр. Юбилейный, проспект Льва Ландау, проспект Байрона и улицу Харьковских дивизий до разворотной площадки "Парк Встреча".

На время отсутствия троллейбусного сообщения будет запущен временный автобус №13. Он будет курсировать от парка "Встреча" через ул. Харьковских дивизий, пр. Героев Харькова и ул. Олега Громадского до станции метро "Защитников Украины".

Троллейбусы № 12 и 40

Еще одно ограничение будет действовать 16 и 17 сентября. С 10:00 до 14:00 будет приостановлено движение троллейбусов на ул. Деревянко — от ул. Станислава Партали до ул. Сумской. Здесь будут проводить ремонт контактной сети.

Троллейбус №12 будет курсировать двумя участками. Первый — от разворотной площадки "Ул. Рудика" через ул. Лесопарковскую, ул. Вадима Манька и Харьковское шоссе до ул. Сумской и площади Конституции. Вторая часть маршрута № 12 будет следовать от разворотного круга "Ул. Клочковская" через ул. 23 августа, ул. Космонавтов, ул. Деревянка и ул. Станислава Парталы до разворотной площадки "Больница скорой и неотложной помощи".

Троллейбус №40 будет курсировать от площади Конституции через ул. Сумскую, пр. Независимости, пр. Науки, ул. Ахсарова, пр. Людвига Свободы и пр. Победы до разворотного круга "Пр. Победы".

Проезд в Харькове

Отметим, что бесплатный проезд в общественном транспорте Харькова пока отменять не планируют. Мэр Игорь Терехов отметил, что программа будет действовать до тех пор, пока у города будут средства на её финансирование. По его словам, Харьков не обращается к государству за отдельным финансированием этой программы. В то же время городские власти пересматривают расходы и оптимизируют бюджет, чтобы сохранить бесплатный проезд.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове могут сократить продолжительность комендантского часа, чтобы поддержать работу местного бизнеса и продлить график движения общественного транспорта. Соответствующий вопрос в ближайшее время должен рассмотреть Совет обороны области, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове сокращают интервалы движения поездов метро в рабочие дни. Изменения касаются часов пик и должны ускорить поездки по городу. Это уже второй этап сокращения интервалов в харьковском метрополитене за последние полгода.

Харьков Новости Харькова проезд общественный транспорт трамвай троллейбусы
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации