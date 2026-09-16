Изменения в маршрутах общественного транспорта в Харькове 16–25 сентября

Троллейбус в Харькове. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове с 16 сентября временно изменится движение нескольких трамвайных и троллейбусных маршрутов. Ограничения связаны с ремонтом трамвайных путей и контактной сети на различных участках города. Часть транспорта будет курсировать по измененным схемам, а на отдельных направлениях запустят временные маршруты.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

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Трамваи № 5 и 8

Движение трамваев по ул. Георгия Тарасенко, от ул. Полевой до ул. Кошкина, будет приостановлено с 9:00 16 сентября до 17:00 25 сентября. Причина — ремонт трамвайных путей. Также с 8:00 до 18:00 с 16 по 25 сентября на ул. Георгия Тарасенко, на участке от проезда Афанасия Фирсова до ул. Кошкина в направлении ул. Морозова, ограничат движение транспорта. Проезд будет организован по свободным от работ полосам.

В этот период трамвай № 5 будет курсировать по измененной схеме: разворотный круг "Ул. Одесская" — пр. Байрона — ул. Морозова — пр. Героев Харькова — площадь Конституции — Павловская площадь — Сергиевская площадь — ул. Полтавский Шлях — ул. Евгения Котляра — разворотная круговая "Вокзал "Харьков-Пассажирский". В обратном направлении трамвай будет следовать через пр. Героев Харькова, ул. Кошкина, ул. Георгия Тарасенко и ул. Морозова.

Трамвай № 8 будет курсировать от разворотной площадки "Ул. Одесская" через проспект Байрона, ул. Морозова, проспект Героев Харькова, ул. Академика Павлова, переулок Салтовский и Салтовское шоссе до разворотной площадки "602-й микрорайон". В обратном направлении маршрут будет проходить через проспект Героев Харькова, улицу Кошкина, улицу Георгия Тарасенко и улицу Морозова.

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Также на этот период запустят временный трамвай № 2. Он будет курсировать от "602-го микрорайона" через Салтовское шоссе, проул. Салтовский, ул. Академика Павлова, просп. Героев Харькова, площадь Защитников Украины, ул. Молочную, ул. Георгия Тарасенко и ул. Полевую до ул. Добровольцев. Далее трамвай будет возвращаться по маршруту в обратном направлении.

Движение троллейбусов

16 сентября с 9:00 до 20:00 будет приостановлено движение троллейбусов без достаточного запаса автономного хода на проспекте Героев Харькова — от улицы Харьковских дивизий до улицы Олега Громадского.

Троллейбус №13 будет курсировать от разворотной площадки "Парк Встреча" через ул. Харьковских Дивизий, пр. Героев Харькова, бул. Богдана Хмельницкого, проспект Александровский и снова улицу Харьковских дивизий до "Парка Встреча".

Маршрут № 20 будет следовать от "602-го микрорайона" через просп. Юбилейный, просп. Льва Ландау и просп. Байрона до разворотной площадки "ул. Одесская".

Троллейбус № 31 будет курсировать в двух частях. Первая часть — от "Северной Салтовки" через ул. Гвардейцев-Широнинцев, пр. Юбилейный, просп. Льва Ландау, просп. Героев Харькова и ул. Олега Громадского до станции метро "Защитников Украины".

Вторая часть маршрута № 31 также будет начинаться на "Северной Салтовке", но после проспекта Льва Ландау будет проходить через проспект Байрона до разворотного круга "Ул. Одесская".

Троллейбус № 57 будет курсировать от станции метро "Академика Барабашова" через ул. Александра Подольского, пр. Юбилейный, проспект Льва Ландау, проспект Байрона и улицу Харьковских дивизий до разворотной площадки "Парк Встреча".

На время отсутствия троллейбусного сообщения будет запущен временный автобус №13. Он будет курсировать от парка "Встреча" через ул. Харьковских дивизий, пр. Героев Харькова и ул. Олега Громадского до станции метро "Защитников Украины".

Троллейбусы № 12 и 40

Еще одно ограничение будет действовать 16 и 17 сентября. С 10:00 до 14:00 будет приостановлено движение троллейбусов на ул. Деревянко — от ул. Станислава Партали до ул. Сумской. Здесь будут проводить ремонт контактной сети.

Троллейбус №12 будет курсировать двумя участками. Первый — от разворотной площадки "Ул. Рудика" через ул. Лесопарковскую, ул. Вадима Манька и Харьковское шоссе до ул. Сумской и площади Конституции. Вторая часть маршрута № 12 будет следовать от разворотного круга "Ул. Клочковская" через ул. 23 августа, ул. Космонавтов, ул. Деревянка и ул. Станислава Парталы до разворотной площадки "Больница скорой и неотложной помощи".

Троллейбус №40 будет курсировать от площади Конституции через ул. Сумскую, пр. Независимости, пр. Науки, ул. Ахсарова, пр. Людвига Свободы и пр. Победы до разворотного круга "Пр. Победы".

Проезд в Харькове

Отметим, что бесплатный проезд в общественном транспорте Харькова пока отменять не планируют. Мэр Игорь Терехов отметил, что программа будет действовать до тех пор, пока у города будут средства на её финансирование. По его словам, Харьков не обращается к государству за отдельным финансированием этой программы. В то же время городские власти пересматривают расходы и оптимизируют бюджет, чтобы сохранить бесплатный проезд.

Как сообщали Новини.LIVE, в Харькове могут сократить продолжительность комендантского часа, чтобы поддержать работу местного бизнеса и продлить график движения общественного транспорта. Соответствующий вопрос в ближайшее время должен рассмотреть Совет обороны области, сообщил мэр Харькова Игорь Терехов.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове сокращают интервалы движения поездов метро в рабочие дни. Изменения касаются часов пик и должны ускорить поездки по городу. Это уже второй этап сокращения интервалов в харьковском метрополитене за последние полгода.