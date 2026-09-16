Зміни маршрутів транспорту в Харкові 16–25 вересня

Тролейбус у Харкові. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові з 16 вересня тимчасово зміниться рух кількох трамвайних і тролейбусних маршрутів. Обмеження пов’язані з ремонтом трамвайної колії та контактної мережі на різних ділянках міста. Частина транспорту курсуватиме за зміненими схемами, а на окремих напрямках запустять тимчасові маршрути.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

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Трамваї №5 і 8

Рух трамваїв на вул. Георгія Тарасенка, від вул. Польової до вул. Кошкіна, припинять з 9:00 16 вересня до 17:00 25 вересня. Причина — ремонт трамвайної колії. Також з 8:00 до 18:00 з 16 до 25 вересня на вул. Георгія Тарасенка, на ділянці від проїзду Афанасія Фірсова до вул. Кошкіна в напрямку вул. Морозова, обмежать рух транспорту. Проїзд організують вільними від робіт смугами.

У цей період трамвай №5 курсуватиме за зміненою схемою: розворотне коло "Вул. Одеська" — пр. Байрона — вул. Морозова — пр. Героїв Харкова — майдан Конституції — майдан Павлівський — майдан Сергіївський — вул. Полтавський Шлях — вул. Євгена Котляра — розворотне коло "Вокзал "Харків-Пасажирський". У зворотному напрямку трамвай прямуватиме через пр. Героїв Харкова, вул. Кошкіна, вул. Георгія Тарасенка та вул. Морозова.

Трамвай №8 курсуватиме від розворотного кола "Вул. Одеська" через пр. Байрона, вул. Морозова, пр. Героїв Харкова, вул. Академіка Павлова, пров. Салтівський і Салтівське шосе до розворотного кола "602-й мікрорайон". У зворотному напрямку маршрут проходитиме через пр. Героїв Харкова, вул. Кошкіна, вул. Георгія Тарасенка та вул. Морозова.

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Також на цей період запустять тимчасовий трамвай №2. Він курсуватиме від "602-го мікрорайону" через Салтівське шосе, пров. Салтівський, вул. Академіка Павлова, пр. Героїв Харкова, майдан Захисників України, вул. Молочну, вул. Георгія Тарасенка та вул. Польову до вул. Добровольців. Далі трамвай повертатиметься за маршрутом у зворотному напрямку.

Рух тролейбусів

16 вересня з 9:00 до 20:00 припинять рух тролейбусів без достатнього запасу автономного ходу на пр. Героїв Харкова — від вул. Харківських Дивізій до вул. Олега Громадського.

Тролейбус №13 курсуватиме від розворотного кола "Парк Зустріч" через вул. Харківських Дивізій, пр. Героїв Харкова, бул. Богдана Хмельницького, пр. Олександрівський і знову вул. Харківських Дивізій до "Парку Зустріч".

Маршрут №20 прямуватиме від "602-го мікрорайону" через пр. Ювілейний, пр. Льва Ландау та пр. Байрона до розворотного кола "Вул. Одеська".

Тролейбус №31 курсуватиме у двох частинах. Перша частина — від "Північної Салтівки" через вул. Гвардійців-Широнінців, пр. Ювілейний, пр. Льва Ландау, пр. Героїв Харкова та вул. Олега Громадського до станції метро "Захисників України".

Друга частина маршруту №31 також починатиметься на "Північній Салтівці", але після пр. Льва Ландау проходитиме через пр. Байрона до розворотного кола "Вул. Одеська".

Тролейбус №57 курсуватиме від станції метро "Академіка Барабашова" через вул. Олександра Подольського, пр. Ювілейний, пр. Льва Ландау, пр. Байрона та вул. Харківських Дивізій до розворотного кола "Парк Зустріч".

На час відсутності тролейбусного сполучення запустять тимчасовий автобус №13. Він курсуватиме від парку "Зустріч" через вул. Харківських Дивізій, пр. Героїв Харкова та вул. Олега Громадського до станції метро "Захисників України".

Тролейбуси №12 і 40

Ще одне обмеження діятиме 16 та 17 вересня. З 10:00 до 14:00 припинять рух тролейбусів на вул. Дерев’янка — від вул. Станіслава Партали до вул. Сумської. Тут проводитимуть ремонт контактної мережі.

Тролейбус №12 курсуватиме двома частинами. Перша — від розворотного кола "Вул. Рудика" через вул. Лісопарківську, вул. Вадима Манька та Харківське шосе до вул. Сумської і майдану Конституції. Друга частина маршруту №12 прямуватиме від розворотного кола "Вул. Клочківська" через вул. 23 Серпня, вул. Космонавтів, вул. Дерев’янка та вул. Станіслава Партали до розворотного кола "Лікарня швидкої та невідкладної допомоги".

Тролейбус №40 курсуватиме від майдану Конституції через вул. Сумську, пр. Незалежності, пр. Науки, вул. Ахсарова, пр. Людвіга Свободи та пр. Перемоги до розворотного кола "Пр. Перемоги".

Проїзд у Харкові

Зазначимо, безкоштовний проїзд у громадському транспорті Харкова поки що скасовувати не планують. Міський голова Ігор Терехов зазначив, що програма діятиме доти, доки місто матиме кошти на її фінансування. За його словами, Харків не звертається до держави по окреме фінансування цієї програми. Водночас міська влада переглядає видатки та оптимізує бюджет, щоб зберегти безкоштовний проїзд.

Як повідомляли Новини.LIVE, у Харкові можуть скоротити тривалість комендантської години, щоб підтримати роботу місцевого бізнесу та продовжити графік руху громадського транспорту. Відповідне питання найближчим часом має розглянути Рада оборони області, повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові скорочують інтервали руху поїздів метро в робочі дні. Зміни стосуються годин пік і мають зробити поїздки містом швидшими. Це вже другий етап скорочення інтервалів у харківському метрополітені за останні пів року.