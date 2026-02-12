Погода в Харькове 13 февраля — объявлен І уровень опасности

Сильный туман. Фото: Новини.LIVE

В Харькове и Харьковской области 13 февраля будет облачная погода с прояснениями. Днем возможен небольшой дождь и опасные явления, из-за которых объявили І уровень опасности.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Погода в Харькове 13 февраля

Синоптики рассказали, что ночью существенных осадков не будет, а днем ожидается небольшой дождь. Кроме того, ночью и утром возможен сильный туман, который снизит видимость до 200-500 метров, и гололед.

Температура воздуха в Харьковской области ночью будет колебаться в пределах -4...+1 °С, а днем 0...+5 °С. В то же время в Харькове ночью будет -2...0 °С, а днем +1...+3 °С.

Опасность в Харькове 13 февраля

Отмечается, что ночью и утром 13 февраля по городу и области ожидается сильный туман и гололедица. Из-за этого в регионе объявили І уровень опасности. Водителей и пешеходов призвали быть внимательными и осторожными.

Опасные метеорологические явления в Харькове. Фото: t.me/HRCGM

Напомним, ранее Диденко предупредила, что на Украину идут дожди. Уже завтра осадки будут в большинстве регионов.

В то же время во Львове синоптики прогнозируют потепление. Утром ожидается дождь, который днем ослабеет, а уже вечером прекратится.