Україна
Головна Харків У Харкові оголосили небезпеку — якої погоди чекати завтра

У Харкові оголосили небезпеку — якої погоди чекати завтра

Ua ru
Дата публікації: 12 лютого 2026 15:10
Погода у Харкові 13 лютого — оголошено І рівень небезпеки
Сильний туман. Фото: Новини.LIVE

У Харкові та Харківській області 13 лютого буде хмарна погода з проясненнями. Вдень можливий невеликий дощ та небезпечні явища, через які оголосили  І рівень небезпеки.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології. 

Читайте також:

Погода у Харкові 13 лютого

Синоптики розповіли, що вночі істотних опадів не буде, а вдень очікується невеликий дощ. Крім того, вночі та вранці можливий сильний туман, який знизить видимість до 200-500 метрів, та ожеледь. 

Температура повітря у Харківській області вночі коливатиметься в межах -4...+1 °С, а вдень 0...+5 °С. Водночас у Харкові вночі буде -2...0 °С, а вдень +1...+3 °С. 

Небезпека у Харкові 13 лютого

Зазначається, що вночі та вранці 13 лютого по місту та області очікується сильний туман та ожеледиця. Через це в регоіні оголосили І рівень небезпечності. Водіїв та пішоходів закликали бути уважними і обережними. 

Погода у Харкові 13 лютого
Небезпечні метеорологічні явища у Харкові. Фото: t.me/HRCGM

Нагадаємо, раніше Діденко попередила, що на Україну сунуть дощі. Вже завтра опади будуть у більшості регіонів. 

Водночас у Львові синоптики прогнозують потепління. Зранку очікується дощ, який вдень послабшає, а вже ввечері припиниться. 

Альбіна Зарічна - Редактор
Автор:
Альбіна Зарічна
