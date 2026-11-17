Семья гуляет с детьми во время густого тумана. Фото иллюстративное: УНИАН

В Харькове и области в среду, 18 ноября, ожидается дождливая погода с густым туманом. Ночью и утром видимость на дорогах снизится до нескольких сотен метров, в связи с чем синоптики объявили желтый уровень опасности. В области днем усилится ветер, а температура останется плюсовой.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

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Погода в Харькове 18 ноября

По прогнозу синоптиков, в среду, 18 ноября, в Харькове будут идти дожди. Ночью и утром город окутает туман, из-за которого видимость составит всего 200–500 метров. Метеорологи объявили желтый уровень опасности. Южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Ночью температура воздуха составит +2…+4 °C, а днем потеплеет до +8…+10 °C.

Погода в Харьковской области 18 ноября

В Харьковской области в течение дня будет преобладать облачная погода. Синоптики прогнозируют дожди, которые местами будут значительными. Ночью и утром также ожидается густой туман. Ветер будет южным, 7–12 м/с, однако днём местами его порывы будут достигать 15–20 м/с. Температура воздуха ночью будет колебаться от +1 до +6 °C, а днём поднимется до +7…+12 °C.

Погода в ближайшие дни

В четверг, 19 ноября, в Харьковской области сохранится облачная и дождливая погода. Ветер изменит направление на юго-восточное и усилится до 9–14 м/с. Ночью температура составит +5…+10 °C, днем +8…+13 °C.

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В пятницу, 20 ноября, ночью существенных осадков не прогнозируется, однако днем снова будет дождь. Южный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Температура ночью составит +3…+8 °C, днём +5…+10 °C.

В субботу, 21 ноября, ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью пройдет дождь, а днем местами возможны небольшие осадки. Ветер юго-западный, 7–12 м/с. Ночью столбики термометров покажут +1…+6 °C, днем +5…+10 °C.

В воскресенье, 22 ноября, синоптики прогнозируют облачность с прояснениями и местами небольшие осадки. Юго-западный ветер будет дуть со скоростью 7–12 м/с. Температура ночью составит 0…+5 °C, днём +3…+8 °C.

Новини.LIVE писали, что вблизи Изюма в Харьковской области лесоводы продолжают высаживать молодые деревья, хотя значительная часть лесных угодий остается опасной. Однако на проверенных саперами участках за два года уже восстановили более 100 гектаров насаждений.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что из-за обстрелов и боевых действий в Харьковской области загрязнены миллионы квадратных метров земли, а в воздух попали сотни тысяч тонн вредных веществ. Пострадали и водные ресурсы. Общая сумма экологического ущерба уже превысила 597 миллиардов гривен.

Кроме того, Новини.LIVE сообщали, что мэр Харькова Игорь Терехов представил проект восстановления жилого квартала на Северной Салтовке. Он предусматривает не только новые дома, но и детский сад, общественные пространства и подземное сооружение, которое будет служить укрытием и паркингом. Город планирует учесть опыт войны, чтобы сделать район безопасным и удобным для жизни.