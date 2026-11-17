Сім'я гуляє з дітьми під час сильного туману. Фото ілюстративне: УНІАН

У Харкові та області у середу, 18 листопада, очікується дощова погода з густим туманом. Уночі та вранці видимість на дорогах знизиться до кількох сотень метрів, через що синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки. В області вдень посилиться вітер, а температура залишатиметься плюсовою.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

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Погода у Харкові 18 листопада

За прогнозом синоптиків, у середу, 18 листопада, в Харкові дощитиме. Уночі та вранці місто огорне туман, через який видимість становитиме лише 200–500 метрів. Метеорологи оголосили жовтий рівень небезпечності. Південний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Уночі температура повітря становитиме +2…+4 °C, а вдень потеплішає до +8…+10 °C.

Погода на Харківщині 18 листопада

У Харківській області протягом дня переважатиме хмарна погода. Синоптики прогнозують дощі, які місцями будуть значними. Уночі та вранці теж очікується густий туман. Вітер буде південним, 7–12 м/с, проте вдень місцями його пориви сягатимуть 15–20 м/с. Температура повітря вночі коливатиметься від +1 до +6 °C, а вдень підніметься до +7…+12 °C.

Погода у найближчі дні

У четвер, 19 листопада, на Харківщині збережеться хмарна та дощова погода. Вітер змінить напрямок на південно-східний і посилиться до 9–14 м/с. Уночі температура становитиме +5…+10 °C, вдень +8…+13 °C.

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У п'ятницю, 20 листопада, вночі істотних опадів не прогнозують, однак удень знову дощитиме. Південний вітер матиме швидкість 7–12 м/с. Температура вночі становитиме +3…+8 °C, удень +5…+10 °C.

У суботу, 21 листопада, очікується хмарна погода з проясненнями. Уночі пройде дощ, а вдень місцями можливі невеликі опади. Вітер південно-західний, 7–12 м/с. Уночі стовпчики термометрів покажуть +1…+6 °C, удень +5…+10 °C.

У неділю, 22 листопада, синоптики прогнозують хмарність із проясненнями та місцями невеликі опади. Південно-західний вітер дутиме зі швидкістю 7–12 м/с. Температура вночі становитиме 0…+5 °C, удень +3…+8 °C.

Новини.LIVE писали, що поблизу Ізюма на Харківщині лісівники продовжують висаджувати молоді дерева, хоча значна частина лісових угідь залишається небезпечною. Проте на перевірених саперами ділянках уже відновили понад 100 гектарів насаджень за два роки.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що через обстріли та бойові дії в Харківській області забруднені мільйони квадратних метрів землі, а в повітря потрапили сотні тисяч тонн шкідливих речовин. Постраждали й водні ресурси. Загальна сума екологічних збитків уже перевищила 597 мільярдів гривень.

Крім того, Новини.LIVE повідомляли, що мер Харкова Ігор Терехов представив проєкт відновлення житлового кварталу на Північній Салтівці. Він передбачає не лише нові будинки, а й дитячий садок, громадські простори та підземну споруду, яка слугуватиме укриттям і паркінгом. Місто планує врахувати досвід війни, щоб зробити район безпечним і зручним для життя.