Україна
В Харькове обновили графики — каким группам отключат свет дважды

В Харькове обновили графики — каким группам отключат свет дважды

Ua ru
Дата публикации 2 марта 2026 10:53
Харьковская область 2 марта — график почасовых отключений
Электрики чинят сети. Фото иллюстративное: УНИАН

В Харькове и Харьковской области будуть действовать целый день графики отключений электроэнергии. Некоторым группам могут отключить  электричество дважды за сутки. 

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на данные Харьковоблэнерго.

Графики отключения электроэнергии в Харькове 2 марта

В "Харьковоблэнерго" обнародовали ориентировочные промежутки, когда электроснабжение может отсутствовать в каждой очереди и подочереди с учетом времени на переключение.

В среднем электроэнергия будет отсутствовать от двух до семи часов. В некоторых группах свет будет выключаться дважды в сутки.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям и подочередности (ориентировочно)

  • 1.1 — 11:30-15:00; 22:00-24:00
  • 1.2 — 11:30-15:00
  • 2.1 — 11:30-15:00; 22:00-24:00
  • 2.2 — 08:00-15:00; 22:00-24:00
  • 3.1 — 15:00-18:30
  • 3.2 — 15:00-18:30
  • 4.1 — 11:30-18:30
  • 4.2 — 15:00-18:30
  • 5.1 — 08:00-11:30; 19:00-22:00
  • 5.2 — 08:00-11:30; 19:00-22:00
  • 6.1 — 08:00-11:30; 15:00-22:00
  • 6.2 — 08:00-11:30; 19:00-22:00

Отдельно сообщили, что для промышленности и бизнеса с 08:00 до 24:00 будут применять графики ограничения мощности. В энергокомпании также напомнили, что режим работы энергосистемы может меняться, поэтому обновления советуют отслеживать на официальных ресурсах "Харьковоблэнерго".

В Укрэнерго отчитались, какая ситуация сложилась в энергосистеме по состоянию на 2 марта и какие области остались без электроснабжения.

А генеральный директор YASNO Сергей Коваленко объяснил, почему украинцам пришли высокие платежки за электроэнергию, несмотря на отключения.

Анастасия Постоенко
