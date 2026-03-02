Харьковская область 2 марта — график почасовых отключений

Электрики чинят сети. Фото иллюстративное: УНИАН

В Харькове и Харьковской области будуть действовать целый день графики отключений электроэнергии. Некоторым группам могут отключить электричество дважды за сутки.

Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на данные Харьковоблэнерго.

Графики отключения электроэнергии в Харькове 2 марта

В "Харьковоблэнерго" обнародовали ориентировочные промежутки, когда электроснабжение может отсутствовать в каждой очереди и подочереди с учетом времени на переключение.

В среднем электроэнергия будет отсутствовать от двух до семи часов. В некоторых группах свет будет выключаться дважды в сутки.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям и подочередности (ориентировочно)

1.1 — 11:30-15:00; 22:00-24:00

1.2 — 11:30-15:00

2.1 — 11:30-15:00; 22:00-24:00

2.2 — 08:00-15:00; 22:00-24:00

3.1 — 15:00-18:30

3.2 — 15:00-18:30

4.1 — 11:30-18:30

4.2 — 15:00-18:30

5.1 — 08:00-11:30; 19:00-22:00

5.2 — 08:00-11:30; 19:00-22:00

6.1 — 08:00-11:30; 15:00-22:00

6.2 — 08:00-11:30; 19:00-22:00

Отдельно сообщили, что для промышленности и бизнеса с 08:00 до 24:00 будут применять графики ограничения мощности. В энергокомпании также напомнили, что режим работы энергосистемы может меняться, поэтому обновления советуют отслеживать на официальных ресурсах "Харьковоблэнерго".

В Укрэнерго отчитались, какая ситуация сложилась в энергосистеме по состоянию на 2 марта и какие области остались без электроснабжения.

А генеральный директор YASNO Сергей Коваленко объяснил, почему украинцам пришли высокие платежки за электроэнергию, несмотря на отключения.