Харьковская область 2 марта — график почасовых отключений

В Харькове обновили графики — каким группам отключат свет дважды
В Харькове и Харьковской области будуть действовать целый день графики отключений электроэнергии. Некоторым группам могут отключить электричество дважды за сутки.
Об этом сообщает Новини.LIVE, ссылаясь на данные Харьковоблэнерго.
Графики отключения электроэнергии в Харькове 2 марта
В "Харьковоблэнерго" обнародовали ориентировочные промежутки, когда электроснабжение может отсутствовать в каждой очереди и подочереди с учетом времени на переключение.
В среднем электроэнергия будет отсутствовать от двух до семи часов. В некоторых группах свет будет выключаться дважды в сутки.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям и подочередности (ориентировочно)
- 1.1 — 11:30-15:00; 22:00-24:00
- 1.2 — 11:30-15:00
- 2.1 — 11:30-15:00; 22:00-24:00
- 2.2 — 08:00-15:00; 22:00-24:00
- 3.1 — 15:00-18:30
- 3.2 — 15:00-18:30
- 4.1 — 11:30-18:30
- 4.2 — 15:00-18:30
- 5.1 — 08:00-11:30; 19:00-22:00
- 5.2 — 08:00-11:30; 19:00-22:00
- 6.1 — 08:00-11:30; 15:00-22:00
- 6.2 — 08:00-11:30; 19:00-22:00
Отдельно сообщили, что для промышленности и бизнеса с 08:00 до 24:00 будут применять графики ограничения мощности. В энергокомпании также напомнили, что режим работы энергосистемы может меняться, поэтому обновления советуют отслеживать на официальных ресурсах "Харьковоблэнерго".
