Головна Харків У Харкові вимикатимуть електроенергію для всіх груп — графіки

У Харкові вимикатимуть електроенергію для всіх груп — графіки

Ua ru
Дата публікації: 2 березня 2026 10:53
ГПВ у Харківській області 2 березня — години по чергах
Електрики лагодять мережі. Фото ілюстративне: УНІАН

НЕК "Укренерго" у понеділок, 2 березня, запровадила в Харківській області графіки погодинних відключень електроенергії на добу через складну ситуацію в енергосистемі після ворожих обстрілів. У "Харківобленерго" уточнили орієнтовні години відсутності світла для черг і підчерг.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані Харківобленерго.

Читайте також:

Графіки відключення електроенергії в Харкові 2 березня

У "Харківобленерго" оприлюднили орієнтовні проміжки, коли електропостачання може бути відсутнім у кожній черзі та підчерзі з урахуванням часу на перемикання.

В середньому електроенергія буде відсутня від двох до семи годин. У деяких групах світло вимикатиметься двічі на добу. 

Години відсутності електропостачання за чергами та підчергами (орієнтовно)

  • 1.1 — 11:30–15:00; 22:00–24:00
  • 1.2 — 11:30–15:00
  • 2.1 — 11:30–15:00; 22:00–24:00
  • 2.2 — 08:00–15:00; 22:00–24:00
  • 3.1 — 15:00–18:30
  • 3.2 — 15:00–18:30
  • 4.1 — 11:30–18:30
  • 4.2 — 15:00–18:30
  • 5.1 — 08:00–11:30; 19:00–22:00
  • 5.2 — 08:00–11:30; 19:00–22:00
  • 6.1 — 08:00–11:30; 15:00–22:00
  • 6.2 — 08:00–11:30; 19:00–22:00

Окремо повідомили, що для промисловості та бізнесу з 08:00 до 24:00 застосовуватимуть графіки обмеження потужності. В енергокомпанії також нагадали, що режим роботи енергосистеми може змінюватися, тому оновлення радять відстежувати на офіційних ресурсах "Харківобленерго".

В Укренерго прозвітували, яка ситуація склалася в енергосистемі станом на 2 березня та які області залишились без електропостачання

А генеральний директор YASNO Сергій Коваленко пояснив, чому українцям прийшли високі платіжки за електроенергію попри відключення.

Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
