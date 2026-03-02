ГПВ у Харківській області 2 березня — години по чергах

Електрики лагодять мережі. Фото ілюстративне: УНІАН

НЕК "Укренерго" у понеділок, 2 березня, запровадила в Харківській області графіки погодинних відключень електроенергії на добу через складну ситуацію в енергосистемі після ворожих обстрілів. У "Харківобленерго" уточнили орієнтовні години відсутності світла для черг і підчерг.

Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані Харківобленерго.

Реклама

Читайте також:

Графіки відключення електроенергії в Харкові 2 березня

У "Харківобленерго" оприлюднили орієнтовні проміжки, коли електропостачання може бути відсутнім у кожній черзі та підчерзі з урахуванням часу на перемикання.

В середньому електроенергія буде відсутня від двох до семи годин. У деяких групах світло вимикатиметься двічі на добу.

Години відсутності електропостачання за чергами та підчергами (орієнтовно)

1.1 — 11:30–15:00; 22:00–24:00

1.2 — 11:30–15:00

2.1 — 11:30–15:00; 22:00–24:00

2.2 — 08:00–15:00; 22:00–24:00

3.1 — 15:00–18:30

3.2 — 15:00–18:30

4.1 — 11:30–18:30

4.2 — 15:00–18:30

5.1 — 08:00–11:30; 19:00–22:00

5.2 — 08:00–11:30; 19:00–22:00

6.1 — 08:00–11:30; 15:00–22:00

6.2 — 08:00–11:30; 19:00–22:00

Окремо повідомили, що для промисловості та бізнесу з 08:00 до 24:00 застосовуватимуть графіки обмеження потужності. В енергокомпанії також нагадали, що режим роботи енергосистеми може змінюватися, тому оновлення радять відстежувати на офіційних ресурсах "Харківобленерго".

В Укренерго прозвітували, яка ситуація склалася в енергосистемі станом на 2 березня та які області залишились без електропостачання.

А генеральний директор YASNO Сергій Коваленко пояснив, чому українцям прийшли високі платіжки за електроенергію попри відключення.