ГПВ у Харківській області 2 березня — години по чергах

У Харкові вимикатимуть електроенергію для всіх груп — графіки
НЕК "Укренерго" у понеділок, 2 березня, запровадила в Харківській області графіки погодинних відключень електроенергії на добу через складну ситуацію в енергосистемі після ворожих обстрілів. У "Харківобленерго" уточнили орієнтовні години відсутності світла для черг і підчерг.
Про це повідомляє Новини.LIVE, посилаючись на дані Харківобленерго.
Графіки відключення електроенергії в Харкові 2 березня
У "Харківобленерго" оприлюднили орієнтовні проміжки, коли електропостачання може бути відсутнім у кожній черзі та підчерзі з урахуванням часу на перемикання.
В середньому електроенергія буде відсутня від двох до семи годин. У деяких групах світло вимикатиметься двічі на добу.
Години відсутності електропостачання за чергами та підчергами (орієнтовно)
- 1.1 — 11:30–15:00; 22:00–24:00
- 1.2 — 11:30–15:00
- 2.1 — 11:30–15:00; 22:00–24:00
- 2.2 — 08:00–15:00; 22:00–24:00
- 3.1 — 15:00–18:30
- 3.2 — 15:00–18:30
- 4.1 — 11:30–18:30
- 4.2 — 15:00–18:30
- 5.1 — 08:00–11:30; 19:00–22:00
- 5.2 — 08:00–11:30; 19:00–22:00
- 6.1 — 08:00–11:30; 15:00–22:00
- 6.2 — 08:00–11:30; 19:00–22:00
Окремо повідомили, що для промисловості та бізнесу з 08:00 до 24:00 застосовуватимуть графіки обмеження потужності. В енергокомпанії також нагадали, що режим роботи енергосистеми може змінюватися, тому оновлення радять відстежувати на офіційних ресурсах "Харківобленерго".
В Укренерго прозвітували, яка ситуація склалася в енергосистемі станом на 2 березня та які області залишились без електропостачання.
А генеральний директор YASNO Сергій Коваленко пояснив, чому українцям прийшли високі платіжки за електроенергію попри відключення.
