Транспорт движется по улицам Харькова. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харькове временно запретили движение транспорта на участке улицы 92-й бригады. В связи с аварийным ремонтом теплосетей водителям придется объезжать перекрытый участок по соседним улицам. Изменились и маршруты общественного транспорта: троллейбус №59 и автобус №52 теперь курсируют по другим дорогам. Когда движение возобновят, пока не сообщают.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Департамент строительства и дорожного хозяйства Харьковского городского совета.

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Где перекрыли движение транспорта

По информации горсовета, проезд временно запрещен на четной стороне улицы 92-й бригады, на перекрестке с Роганской. На этом участке работники КП "Харьковские тепловые сети" проводят аварийный ремонт. Водители могут объехать место работ по улицам Луи Пастера, Плитковой и другим прилегающим дорогам.

Как курсирует общественный транспорт

Из-за перекрытия дороги в Харькове изменили маршрут двух маршрутов:

Троллейбус №59: железнодорожная станция "Рогань" — ул. Роганская — ул. Плитковая — ул. Луи Пастера, далее по обычному маршруту.

Автобус №52: 759-й микрорайон — ул. Зубарева — ул. 92-й бригады — ул. Луи Пастера — ул. Плитковая — ул. Роганская, далее по обычному маршруту.

О завершении аварийного ремонта и возобновлении движения на улице 92-й бригады в горсовете сообщат дополнительно.

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Где еще изменятся условия движения транспорта

Помимо ремонта теплосетей, 31 октября в Харькове будут действовать ограничения движения из-за работ "Харьковоблэнерго". До 18:00 не будут курсировать трамваи на улице Клочковской между Европейской и проспектом Победы. Также на это время будет приостановлено движение троллейбусов без автономного хода на проспекте Науки, улицах 23 августа и Деревянко.

В связи с этим трамвай №20 будет курсировать на двух отдельных участках: от вокзала "Харьков-Пассажирский" до улицы Европейской и от разворотного круга "Малая Даниловка" до проспекта Победы. Троллейбусы № 2 и № 40 будут курсировать от проспекта Жуковского до площади Конституции, а № 12 — от улицы Рудика до площади Конституции. Вместо трамваев на перекрытом участке Клочковской запустят автобус №221 от проспекта Победы до улицы Европейской.

Еще одно ограничение будет действовать до 17:00 на проспекте Ново-Баварском, улице Китаенко и проспекте Любови Малой между проспектом Дзюбы и улицей Дудинской. Там не будут курсировать троллейбусы без автономного хода. Троллейбус №27 временно будет ходить от улицы Новый Побут до площади Конституции.

Новини.LIVE сообщали, что в Харькове до 10 ноября продлили ограничения движения на улице Зброярской. Там ремонтируют сети водоотведения, поэтому автомобили могут проезжать только по свободным полосам. Работы планировали завершить 15 октября, но их оказалось больше, чем ожидалось. Из-за ремонта на маршруте №11 временно курсируют троллейбусы с большим запасом автономного хода.

Также Новини.LIVE писали, что в Харьковской области определили условия начала отопительного сезона. Тепло начнут подавать не раньше 1 ноября, когда среднесуточная температура будет держаться на уровне +8 °C или ниже в течение трех дней. Первыми отопление получат больницы, социальные учреждения и школы. Единой даты запуска для всей области нет.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что в Харькове определили тарифы на коммунальные услуги на ноябрь. Стоимость отопления для населения останется на уровне 1539,50 грн за гигакалорию при наличии счетчика или 39,38 грн за квадратный метр без него. Электроэнергия будет стоить 4,32 грн за кВт·ч, а газ — 7,96 грн за кубометр. Проезд в городском общественном транспорте останется бесплатным.