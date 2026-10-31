Транспорт рухається вулицями Харкова. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харкові тимчасово заборонили рух транспорту на частині вулиці 92-ї бригади. Через аварійний ремонт тепломереж водіям доведеться об'їжджати перекриту ділянку сусідніми вулицями. Змінилися й маршрути громадського транспорту: тролейбус №59 та автобус №52 тепер курсують іншими дорогами. Коли рух відновлять, поки не повідомляють.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Департамент будівництва та шляхового господарства Харківської міської ради.

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Де перекрили рух транспорту

За інформацією міськради, проїзд тимчасово заборонили на парній стороні вулиці 92-ї бригади, на перехресті з Роганською. На цій ділянці працівники КП "Харківські теплові мережі" проводять аварійний ремонт. Водії можуть об'їхати місце робіт вулицями Луї Пастера, Плитковою та іншими прилеглими дорогами.

Як курсує громадський транспорт

Через перекриття дороги у Харкові змінили рух двох маршрутів:

Тролейбус №59: залізнична станція "Рогань" — вул. Роганська — вул. Плиткова — вул. Луї Пастера, далі за звичайним маршрутом.

Автобус №52: 759-й мікрорайон — вул. Зубарєва — вул. 92-ї бригади — вул. Луї Пастера — вул. Плиткова — вул. Роганська, далі за звичайним маршрутом.

Про завершення аварійного ремонту та відновлення руху на вулиці 92-ї бригади в міськраді повідомлять додатково.

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Де ще зміниться рух транспорту

Крім ремонту тепломереж, 31 жовтня у Харкові діятимуть обмеження руху через роботи "Харківобленерго". До 18:00 не курсуватимуть трамваї на вулиці Клочківській між Європейською та проспектом Перемоги. Також на цей час зупинять рух тролейбусів без автономного ходу на проспекті Науки, вулицях 23 Серпня та Дерев'янка.

Через це трамвай №20 працюватиме на двох окремих ділянках: від вокзалу "Харків-Пасажирський" до вулиці Європейської та від розворотного кола "Мала Данилівка" до проспекту Перемоги. Тролейбуси №2 і №40 курсуватимуть від проспекту Жуковського до майдану Конституції, а №12 — від вулиці Рудика до майдану Конституції. Замість трамваїв на перекритій ділянці Клочківської запустять автобус №221 від проспекту Перемоги до вулиці Європейської.

Ще одне обмеження діятиме до 17:00 на проспекті Ново-Баварському, вулиці Китаєнка та проспекті Любові Малої між проспектом Дзюби й вулицею Дудинською. Там не курсуватимуть тролейбуси без автономного ходу. Тролейбус №27 тимчасово їздитиме від вулиці Новий Побут до майдану Конституції.

Новини.LIVE повідомляли, що в Харкові до 10 листопада продовжили обмеження руху на вулиці Зброярській. Там ремонтують мережі водовідведення, тому автомобілі можуть проїжджати лише вільними смугами. Роботи планували завершити 15 жовтня, але їх виявилося більше, ніж очікували. Через ремонт на маршруті №11 тимчасово працюють тролейбуси з великим запасом автономного ходу.

Також Новини.LIVE писали, що на Харківщині визначили умови початку опалювального сезону. Тепло почнуть подавати не раніше 1 листопада, коли середньодобова температура триматиметься на рівні +8 °C або нижче протягом трьох днів. Першими опалення отримають лікарні, соціальні заклади та школи. Єдиної дати запуску для всієї області немає.

Раніше Новини.LIVE інформували, що у Харкові визначили тарифи на комунальні послуги на листопад. Вартість опалення для населення залишиться на рівні 1539,50 грн за гігакалорію за наявності лічильника або 39,38 грн за квадратний метр без нього. Електроенергія коштуватиме 4,32 грн за кВт·год, а газ — 7,96 грн за кубометр. Проїзд у міському громадському транспорті залишиться безкоштовним.