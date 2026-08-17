В Харькове отключат газ 18–20 августа: список адресов

Специалист перекрывает газовый кран. Фото иллюстративное: "Газмережи"

В Харькове в течение следующих трех дней будут проводиться работы на газовых сетях. В связи с этим по десяткам адресов временно прекратится газоснабжение. В то же время сегодня в Харьковской области из-за боевых действий и обстрелов энергетических объектов часть потребителей остается без электроэнергии.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской филиал "Газмережи" и Министерство энергетики Украины.

Где в Харькове не будет газа

Работы на системе газоснабжения будут проводиться в Немишлянском районе. Они продлятся с 18 по 20 августа 2026 года. На этот период газ отключат в ряде домов на пяти улицах:

ул. Лаврика: 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16;

ул. Волошкова: 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 39, 42, 47, 51, 52, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65;

ул. Крамаренковская: 31, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 73, 74, 78, 79, 81, 82, 85, 88, 110, 124;

ул. Сиверская: 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 42, 46, 50, 52, 60, 66, 78, 84, 86;

ул. Марфинская: 12, 14, 17, 18, 20, 24, 31, 33.

В «Газмережах» просят жильцов этих домов перекрыть краны перед газовыми приборами. Возобновление газоснабжения начнется после завершения работ. Для этого специалистам также необходимо будет получить доступ ко всем квартирам, чтобы обследовать внутридомовые газовые сети.

Ситуация с электроснабжением в Харьковской области

Параллельно часть жителей Харьковской области остается без электроснабжения из-за боевых действий и российских обстрелов энергетических объектов. Там, где позволяет обстановка с безопасностью, энергетики проводят восстановительные работы. Жителей региона также призывают перенести активное потребление электроэнергии на период с 10:00 до 16:00. Зато в вечерние часы, с 18:00 до 22:00, электроэнергию рекомендуют использовать экономно.

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Новини.LIVE также сообщали, что в августе для жителей Харькова и области большинство коммунальных тарифов останется на нынешнем уровне. Фиксированные цены на электроэнергию и газ продолжат действовать. В то же время в Харькове планируют повысить тарифы на централизованное водоснабжение и водоотведение. Изменения планируется ввести в два этапа — с октября 2026 года и января 2027-го. Причина — действующий тариф покрывает лишь около 30% фактических расходов предприятия. При этом после повышения харьковский тариф останется одним из самых низких в Украине.