У Харкові відключать газ 18-20 серпня: список адрес

Спеціаліст перекриває газовий кран. Фото ілюстративне: Газмережі

У Харкові протягом трьох наступних днів проводитимуть роботи на газових мережах. Через це за десятками адрес тимчасово припинять газопостачання. Водночас сьогодні у Харківській області через бойові дії та обстріли енергетичних об'єктів частина споживачів залишається без електроенергії.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську філію "Газмережі" та Міністерство енергетики України.

Де у Харкові не буде газу

Роботи на системі газопостачання проводитимуть в Немишлянському районі. Вони триватимуть з 18 до 20 серпня 2026 року. На цей період газ відключать у низці будинків на п'яти вулицях:

вул. Лаврика: 3, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 16;

вул. Волошкова: 7, 8, 10, 11, 12, 17, 18, 19, 20, 25, 27, 28, 30, 31, 33, 35, 39, 42, 47, 51, 52, 54, 60, 61, 62, 63, 64, 65;

вул. Крамаренківська: 31, 34, 37, 39, 41, 43, 45, 46, 48, 49, 50, 52, 53, 54, 56, 57, 58, 60, 62, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 73, 74, 78, 79, 81, 82, 85, 88, 110, 124;

вул. Сіверська: 6, 8, 10, 14, 16, 18, 20, 24, 26, 28, 32, 36, 38, 42, 46, 50, 52, 60, 66, 78, 84, 86;

вул. Марфінська: 12, 14, 17, 18, 20, 24, 31, 33.

У "Газмережах" просять мешканців цих будинків перекрити крани перед газовими приладами. Відновлювати газопостачання почнуть після завершення робіт. Для цього фахівцям також необхідно буде отримати доступ до всіх помешкань, щоб обстежити внутрішньобудинкові газові мережі.

Ситуація зі світлом на Харківщині

Паралельно частина жителів Харківської області залишається без електропостачання через бойові дії та російські обстріли енергетичних об'єктів. Там, де дозволяє безпекова ситуація, енергетики проводять відновлювальні роботи. Жителів регіону також закликають перенести активне споживання електроенергії на період з 10:00 до 16:00. Натомість у вечірні години, з 18:00 до 22:00, електроенергію радять використовувати ощадливо.

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Раніше Новини.LIVE писали, що у Харкові на три дні обмежать рух трамваїв на проспекті Байрона та вулиці Морозова. Зміни діятимуть щодня з 09:00 до 17:00 та торкнуться маршрутів №5 і №8. Причиною стане ремонт трамвайної колії.

Новини.LIVE також повідомляли, що у серпні для жителів Харкова та області більшість комунальних тарифів залишиться на нинішньому рівні. Фіксовані ціни на електроенергію та газ продовжать діяти. Водночас у Харкові планують підвищити тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення. Зміни хочуть запровадити у два етапи — з жовтня 2026 року та січня 2027-го. Причина — чинний тариф покриває лише близько 30% фактичних витрат підприємства. Водночас після підвищення харківський тариф залишиться серед найнижчих в Україні.