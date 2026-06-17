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Главная Харьков В Харькове открылось место, где бесплатно раздают вещи

В Харькове открылось место, где бесплатно раздают вещи

Ua ru
Дата публикации 17 июня 2026 13:57
В Харькове открылось место, где бесплатно раздают вещи
Женщины выбирают одежду. Фото: Харьковский городской совет

Жители Харькова, оказавшиеся в сложных жизненных обстоятельствах, могут получить бесплатную сезонную одежду и другие необходимые вещи. Помощь оказывается в пункте "Помоги ближнему", который работает на базе территориального центра Основянского района. С начала года поддержкой уже воспользовались более ста человек. Среди получателей помощи — переселенцы, пожилые люди и лица с инвалидностью.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

Что можно получить

В пункте "Помоги ближнему" бесплатно выдают сезонную одежду, обувь, посуду и другие предметы быта. Такая поддержка помогает людям, которые переживают сложный период или нуждаются в дополнительной помощи. В горсовете сообщили, что с начала 2026 года вещи и предметы быта здесь получили уже более 100 граждан. Пункт продолжает работать и принимать посетителей.

Где находится пункт помощи

Пункт расположен в территориальном центре оказания социальных услуг Основянского района по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, 13.

График работы:

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  • понедельник — четверг: с 08:00 до 17:00;
  • пятница: с 08:00 до 15:45;
  • перерыв: с 12:00 до 12:45.

Для получения дополнительной информации можно обратиться по телефонам: 725-26-15 или (050) 063-78-17.

Помощь переселенцам

Мэр Харькова Игорь Терехов заявил о необходимости разработки масштабной государственной программы поддержки внутренне перемещенных лиц, рассчитанной на пять лет. По его мнению, города не способны самостоятельно решить все проблемы людей, лишившихся крова из-за боевых действий. Главная цель такой инициативы — обеспечить системное решение вопросов с жильем, трудоустройством и адаптацией, чтобы через несколько лет полностью ликвидировать само понятие "вынужденный переселенец".

В настоящее время существующая система помощи требует существенного совершенствования, ведь гражданам нужен не просто временный приют, а условия для полноценной жизни. В Харькове для этого уже открыли профильный ЦНАП и задействовали общежития, однако городских ресурсов катастрофически не хватает. Именно поэтому глава города призывает к созданию комплексного плана интеграции ВПЛ на общенациональном уровне уже сейчас.

Как сообщали Новини.LIVE, по словам мэра Харькова Игоря Терехова, государство обязано обеспечить, чтобы через пять лет вынужденные переселенцы полностью интегрировались в общество. В вопросе интеграции ВПЛ необходимо перейти от разрозненных программ к единой государственной политике.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове растет количество внутренне перемещенных лиц. Город остается одним из главных направлений для людей, выезжающих из опасных регионов. Здесь для них работает система поддержки и предоставляется базовая помощь. Переселенцам предоставляют жилье, питание и гуманитарные услуги.

Харьков переселенцы помощь
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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