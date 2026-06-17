У Харкові відкрили місце, де безкоштовно допомагають речами

Жінки обирають одяг. Фото: Харківська міська рада

Жителі Харкова, які опинилися у складних життєвих обставинах, можуть отримати безкоштовний сезонний одяг та інші необхідні речі. Допомогу надають у пункті "Допоможи ближньому", який працює на базі територіального центру Основ’янського району. Від початку року підтримкою вже скористалися понад сто людей. Серед отримувачів допомоги — переселенці, люди похилого віку та особи з інвалідністю.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківську міську раду.

Що можна отримати

У пункті "Допоможи ближньому" безкоштовно видають сезонний одяг, взуття, посуд та інші побутові речі. Така підтримка допомагає людям, які переживають складний період або потребують додаткової допомоги. У міськраді повідомили, що з початку 2026 року речі та предмети побуту тут отримали вже понад 100 громадян. Пункт продовжує працювати та приймати відвідувачів.

Де працює пункт допомоги

Пункт розташований у територіальному центрі надання соціальних послуг Основ’янського району за адресою: вул. Богдана Хмельницького, 13.

Графік роботи:

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понеділок — четвер: з 08:00 до 17:00;

п’ятниця: з 08:00 до 15:45;

перерва: з 12:00 до 12:45.

Для отримання додаткової інформації можна звернутися за телефонами: 725-26-15 або (050) 063-78-17.

Допомога переселенцям

Мер Харкова Ігор Терехов заявив про необхідність розробки масштабної державної програми підтримки внутрішньо переміщених осіб, розрахованої на п'ять років. На його думку, міста не здатні самотужки розв'язати всі проблеми людей, які втратили домівки через бойові дії. Головна мета такої ініціативи — забезпечити системне вирішення питань із житлом, працевлаштуванням та адаптацією, щоб за кілька років повністю ліквідувати саме поняття "вимушений переселенець".

Наразі нинішня система допомоги потребує суттєвого вдосконалення, адже громадянам потрібен не просто тимчасовий прихисток, а умови для повноцінного життя. У Харкові для цього вже відкрили профільний ЦНАП та задіяли гуртожитки, проте міських ресурсів критично бракує. Саме тому очільник міста закликає до створення комплексного плану інтеграції ВПО на загальнонаціональному рівні вже зараз.

Як повідомляли Новини.LIVE, за словами мера Харкова Ігоря Терехова держава зобов'язана зробити так, щоб за п'ять років вимушені переселенці повністю інтегрувалися в громаду. У питанні інтеграції ВПО треба перейти від розрізнених програм до єдиної державної політики.

Також Новини.LIVE писали, що у Харкові зростає кількість внутрішньо переміщених осіб. Місто залишається одним із головних напрямків для людей, які виїжджають з небезпечних регіонів. Тут для них працює система підтримки та базова допомога. Переселенцям надають житло, харчування та гуманітарні послуги.