Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
КомпанииПсихологияИнвестицииШтабРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУFashionПутешествияДом и огородПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортВоенная экономикаАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиЛьвовФинансыЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Гороскоп
Деньги ВСУ
Дом и огород
Евровидение
Кино
Культ
Львов
Метео
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Погода
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Харьков В Харькове подорожали цветы к 8 Марта — проведено анализ стоимости

В Харькове подорожали цветы к 8 Марта — проведено анализ стоимости

Ua ru
Дата публикации 3 марта 2026 15:26
Сколько стоят цветы в Харькове к 8 Марта — новые цены
Цветочный рынок. Фото: Новини.LIVE

В Харькове проанализировали стоимость цветов накануне 8 Марта. По сравнению с прошлым годом цены выросли в среднем на 10-20%.

Об этом сообщает Харьковский городской совет, передает Новини.LIVE.

Реклама
Читайте также:

Розы — до 160 грн, букеты — от 600 грн

Девушка с букетом цветов на 8 Марта
Девушка с букетом цветов на праздник 8 марта. Фото: УНИАН

В Департаменте административных услуг и потребительского рынка сообщили, что с приближением Международного женского дня спрос на цветы традиционно растет.

По состоянию на 3 марта розы в Харькове стоят в среднем от 80 до 160 грн за штуку. Хризантемы продают по 100-130 грн, тюльпаны — от 60 до 85 грн, ирисы — 60-80 грн, а гвоздики — 35-45 грн.

Цветочные композиции в корзинах стартуют от 400 грн, букеты — от 600 грн.

Первоцветы в горшках — нарциссы, крокусы, примулы и гиацинты — обойдутся покупателям в среднем от 90 до 250 грн.

В мэрии отметили, что по сравнению с началом марта 2025 года цены на цветы выросли примерно на 10-20%.

Все о цветах

Раньше мы писали, как легко ухаживать за орхидеей, чтобы она не только выжила, но и снова зацвела. На самом деле все просто, если знать несколько ключевых правил.

Как продлить жизнь гиацинтов на 8 марта — их цветение непродолжительное и растение быстро отправляется на свалку. Но на самом деле правильный уход может продлить жизнь цветка на несколько сезонов.

Какие цветы точно не завянут — срезанные растения завянут за считанные дни, когда в горшках могут радовать не один год и напоминать о том, кто их подарил.

Как выбрать цветы на удачу по знаку Зодиака — астрологи утверждают, что правильно подобранный букет способен подчеркнуть сильные стороны характера и даже притянуть удачу.

праздники Харьков подарки цветы 8 марта
Дмитрий Крючков - редактор
Автор:
Дмитрий Крючков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации