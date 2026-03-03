Сколько стоят цветы в Харькове к 8 Марта — новые цены

Цветочный рынок. Фото: Новини.LIVE

В Харькове проанализировали стоимость цветов накануне 8 Марта. По сравнению с прошлым годом цены выросли в среднем на 10-20%.

Об этом сообщает Харьковский городской совет, передает Новини.LIVE.

Розы — до 160 грн, букеты — от 600 грн

Девушка с букетом цветов на праздник 8 марта. Фото: УНИАН

В Департаменте административных услуг и потребительского рынка сообщили, что с приближением Международного женского дня спрос на цветы традиционно растет.

По состоянию на 3 марта розы в Харькове стоят в среднем от 80 до 160 грн за штуку. Хризантемы продают по 100-130 грн, тюльпаны — от 60 до 85 грн, ирисы — 60-80 грн, а гвоздики — 35-45 грн.

Цветочные композиции в корзинах стартуют от 400 грн, букеты — от 600 грн.

Первоцветы в горшках — нарциссы, крокусы, примулы и гиацинты — обойдутся покупателям в среднем от 90 до 250 грн.

В мэрии отметили, что по сравнению с началом марта 2025 года цены на цветы выросли примерно на 10-20%.

