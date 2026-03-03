Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
КомпаніїПсихологіяІнвестиціїШтабРинок праціTravelКультМодаРинок нерухомостіТехноГроші ЗСУFashionМандриДім та городПогодаОлімпіадаLifeМода та красаСмакТуризмРецептиДімТранспортВійськова економікаАвтоКіно та серіалиМетеоПсихологія 2025Шоу-бізнес 1МедцентрПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивВалютаЄвробаченняВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1Україна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняЛайфстайлСвятаЛьвівФінансиЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортШоу-бізнесАрміяITКіноТехнологіїДім 2024

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Гороскоп
Гроші ЗСУ
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Євробачення
Кіно
Культ
Львів
Метео
Мобілізація
Новини дня
Олімпіада
Погода
Промо
Ринок нерухомості
Свята
Смак
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Фінанси
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Харків У Харкові перед 8 Березня зросли ціни на квіти

У Харкові перед 8 Березня зросли ціни на квіти

Ua ru
Дата публікації: 3 березня 2026 15:26
Ціни на квіти у Харкові до 8 Березня 2026 — скільки коштують троянди та тюльпани
Квітковий ринок. Фото: Новини.LIVE

У Харкові проаналізували вартість квітів напередодні 8 Березня. Порівняно з минулим роком ціни зросли в середньому на 10–20%.

Про це повідомляє Харківська міська рада, передає Новини.LIVE.

Реклама
Читайте також:

Троянди — до 160 грн, букети — від 600 грн

Дівчина з букетом квітів на 8 березня
Дівчина з букетом квітів на свято 8 березня. Фото: УНІАН

У Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку повідомили, що з наближенням Міжнародного жіночого дня попит на квіти традиційно зростає.

Станом на 3 березня троянди в Харкові коштують у середньому від 80 до 160 грн за штуку. Хризантеми продають за 100–130 грн, тюльпани — від 60 до 85 грн, іриси — 60–80 грн, а гвоздики — 35–45 грн.

Квіткові композиції в кошиках стартують від 400 грн, букети — від 600 грн.

Першоцвіти в горщиках — нарциси, крокуси, примули та гіацинти — обійдуться покупцям у середньому від 90 до 250 грн.

У мерії зазначили, що порівняно з початком березня 2025 року ціни на квіти зросли приблизно на 10–20%.

Все про квіти

Ми писали, як легко доглядати за орхідеєю, щоб вона не лише вижила, а й знову зацвіла. Насправді все просто, якщо знати кілька ключових правил.

Як продовжити життя гіацинтів на 8 березня — їх цвітіння нетривале й рослина швидко відправляється на смітник. Але насправді правильний догляд може продовжити життя квітки на кілька сезонів.

Які квіти точно не зів'януть — зрізані рослини зів'януть за лічені дні, коли у горщиках можуть радувати не один рік й нагадувати про того, хто їх подарував.

Як обрати квіти на удачу за знаком Зодіаку — астрологи переконують, що правильно підібраний букет здатен підкреслити сильні сторони характеру та навіть притягнути удачу.

свята Харків подарунки квіти 8 березня
Дмитро Крючков - редактор
Автор:
Дмитро Крючков
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації