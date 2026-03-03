Ціни на квіти у Харкові до 8 Березня 2026 — скільки коштують троянди та тюльпани

Квітковий ринок. Фото: Новини.LIVE

У Харкові проаналізували вартість квітів напередодні 8 Березня. Порівняно з минулим роком ціни зросли в середньому на 10–20%.

Про це повідомляє Харківська міська рада, передає Новини.LIVE.

Троянди — до 160 грн, букети — від 600 грн

Дівчина з букетом квітів на свято 8 березня. Фото: УНІАН

У Департаменті адміністративних послуг та споживчого ринку повідомили, що з наближенням Міжнародного жіночого дня попит на квіти традиційно зростає.

Станом на 3 березня троянди в Харкові коштують у середньому від 80 до 160 грн за штуку. Хризантеми продають за 100–130 грн, тюльпани — від 60 до 85 грн, іриси — 60–80 грн, а гвоздики — 35–45 грн.

Квіткові композиції в кошиках стартують від 400 грн, букети — від 600 грн.

Першоцвіти в горщиках — нарциси, крокуси, примули та гіацинти — обійдуться покупцям у середньому від 90 до 250 грн.

У мерії зазначили, що порівняно з початком березня 2025 року ціни на квіти зросли приблизно на 10–20%.

