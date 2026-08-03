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Главная Харьков В Харькове перекрыли одну из улиц: изменение маршрутов трамваев

В Харькове перекрыли одну из улиц: изменение маршрутов трамваев

Ua ru
Дата публикации 3 августа 2026 12:04
Харьков, 3 августа: изменения в маршруте трамвая № 20 и перекрытие
Трамвай в Харькове. Иллюстративное фото: Новини.LIVE

В Харькове утром 3 августа вступили в силу изменения в движении транспорта. Трамвай №20 временно курсирует по двум маршрутам из-за ремонта контактной сети на Клочковской. Также уже перекрыли часть улицы Сухумской. Ограничения там будут действовать почти два месяца из-за реконструкции тепловых сетей.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковский городской совет.

Изменения в движении трамваев

С 10:00 до 14:00 сегодня, 3 августа, приостановлено движение трамваев на Клочковской — от Европейской до проспекта Победы. В связи с этим маршрут №20 разделили на две части. Первая часть курсирует от вокзала "Харьков-Пассажирский" до улицы Европейской. Вторая — от разворотного круга «Пр. Победы» до разворотного круга "Малая Даниловка".

На время перерыва в трамвайном сообщении запущен временный автобус № 221. Он будет курсировать между улицей Европейской и улицей Клочковской, до остановки "УкрНИИпротезирования".

Перекрыли Сухумскую

Отдельные ограничения уже действуют и на улице Сухумской. С 8:00 3 августа движение запрещено на участке от улицы Лопанской до Херсонской, а также от Херсонской до дома №115 на Клочковской. По информации Департамента строительства и дорожного хозяйства, перекрытие связано с реконструкцией тепловых сетей. Предположительно работы продлятся до 20:00 30 сентября.

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Водителям рекомендуется заранее выбирать другой маршрут. Объехать закрытый участок можно по прилегающим улицам, в частности по улицам Клочковской, Лопанской, Павловской и Залиской.

Бесплатный проезд

В Харькове и в дальнейшем сохранится бесплатный проезд в городском коммунальном транспорте. Пассажиры не будут платить за поездки в метро, трамваях, троллейбусах и коммунальных автобусах. В то же время тарифы в частных маршрутках могут меняться — на их стоимость влияют цены на топливо, техническое обслуживание и другие расходы перевозчиков.

Как сообщали Новини.LIVE, июль стал для Харькова месяцем массированных атак и новых тактик российских войск. За месяц город подвергся 109 ударам, почти половина из которых пришлась на FPV-дроны. В результате обстрелов пострадали 217 человек, среди них 24 ребенка. Еще восемь харьковчан погибли.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове планируют создать трехуровневую систему защиты от российских беспилотников. Она объединит технологии, которые уже используются на фронте, с автоматизированными средствами поражения воздушных целей. В то же время точную стоимость реализации такого проекта пока оценить невозможно.

Харьков дороги трамвай
Долженко Екатерина - редактор, одесский обозреватель
Автор:
Долженко Екатерина
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