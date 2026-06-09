В Харькове планируют массовое отключение света: адреса

Специалисты ремонтируют сеть. Фото иллюстративное: Харьковоблэнерго

В части Индустриального района Харькова 13 июня временно отключат электроэнергию. Отключения связаны с плановыми ремонтными работами. Света не будет почти весь день.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Харьковоблэнерго.

Отключение света

Без электроснабжения останутся потребители на десятках улиц района. Энергетики объясняют, что работы нужны для стабильной работы сети и подготовки к нагрузкам. После завершения ремонта электроснабжение восстановят полностью. Света не будет с 8:00 до 18:00.

Адреса отключений

ул. Авангардная

ул. Айвазовского

пр-т Алешина

ул. Армейская

ул. Архитектора Лишневского

пр-д Барселонский

2-й пр-д Баштановский

ул. Библика

ул. Бекетова

ул. Станочная

в-д Станочный

ул. Станкостроительная

ул. Ворсклинская

ул. Высоковольтная

в-д Высоковольтный

ул. Вовчка

ул. Водяного

ул. Генерала Момота

пр-т Героев Харькова

ул. Громовой

ул. Днестровская

ул. Депутатская

ул. Довженко

ул. Душкина

ул. Электровозная

пр-д Электровозный

ул. Ингулецкая

пр-т Индустриальный

пр-д Ирландский

ул. Канадская

ул. Карловская

ул. Кавалерийская

ул. Каркача

б-р Каркача

ул. Каяльская

ул. 12-го Апреля

переулок Конструкторский

ул. Конструкторская

ул. Косарева

ул. Крала

ул. Кременчугская

ул. Крушельницкого

1-й пр-д Лазурный

2-й пр-д Лазурный

ул. Лизогубовская

в-д Мадридский

ул. Механизаторов

ул. Молодежная

в-д Мохначанский

ул. Мохначанская

2-й пр-д Неманский

4-й пр-д Неманский

переулок Новицкий

ул. Новицкого

ул. Олимпийская

ул. Пастера

переулок Подшипниковый

ул. Подшипниковая

ул. Пирогова

ул. Плиточная

тупик Плиточный

переулок Плиточный

пр-д Плиточный

в-д Плиточный

ул. Пономаренковская

переулок Пономаренковский

пр-д Порту

пр-д Португальский

ул. Потоцкого

ул. Проскуровская

ул. Роганская

переулок Роганский

пр-д Роганский

пр-д Сепараторный

ул. Скоропадского

переулок Студенецкий

ул. Таджикская

ул. Таращанская

ул. Тархова

ул. Татлина

ул. Тихая

ул. Тюленина

ул. Уютная

ул. Ценковского

ул. Фасадная

ул. Хотомлянская

ул. ХТЗ

ул. Шарикова

пр-д Шариковый

пос. Затишье

пос. Плитковое

Советы жителям

Чтобы уберечь бытовую технику во время планового отключения электроэнергии, ее лучше заблаговременно выключить из розеток. Это поможет избежать повреждений из-за возможных перепадов напряжения после восстановления питания. Особенно важно отсоединить холодильники, телевизоры, компьютеры и роутеры.

Также стоит заранее зарядить телефоны, павербанки и другие устройства. После восстановления электроснабжения не рекомендуется сразу включать все приборы одновременно — лучше делать это постепенно, чтобы не перегружать сеть.

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Также Новини.LIVE писали, что Харьков активно готовится к предстоящему отопительному сезону в условиях постоянных воздушных атак. Городские власти вместе с государством создают автономные системы, которые помогут городу выстоять во время морозов. Параллельно в Харькове развивают подземную инфраструктуру для безопасного обучения детей.