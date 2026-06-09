У Харкові планують масове відключення світла: адреси

Фахівці ремонтують мережу. Фото ілюстративне: Харківобленерго

У частині Індустріального району Харкова 13 червня тимчасово вимкнуть електроенергію. Відключення пов’язані з плановими ремонтними роботами. Світла не буде майже увесь день.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Харківобленерго.

Відключення світла

Без електропостачання залишаться споживачі на десятках вулиць району. Енергетики пояснюють, що роботи потрібні для стабільної роботи мережі та підготовки до навантажень. Після завершення ремонту електропостачання відновлять повністю. Світла не буде з 8:00 до 18:00.

Адреси відключень

вул. Авангардна

вул. Айвазовського

пр-т Альошина

вул. Армійська

вул. Архітектора Лишневського

пр-д Барселонський

2-й пр-д Баштанівський

вул. Бібліка

вул. Бекетова

вул. Верстатна

в-д Верстатний

вул. Верстатобудівельна

вул. Ворсклинська

вул. Високовольтна

в-д Високовольтний

вул. Вовчка

вул. Водяного

вул. Генерала Момота

пр-т Героїв Харкова

вул. Громової

вул. Дністровська

вул. Депутатська

вул. Довженка

вул. Душкіна

вул. Електровозна

пр-д Електровозний

вул. Інгулецька

пр-т Індустріальний

пр-д Ірландський

вул. Канадська

вул. Карлівська

вул. Кавалерійська

вул. Каркача

б-р Каркача

вул. Каяльська

вул. 12-го Квітня

пров. Конструкторський

вул. Конструкторська

вул. Косарєва

вул. Крала

вул. Кременчуцька

вул. Крушельницького

1-й пр-д Лазурний

2-й пр-д Лазурний

вул. Лизогубівська

в-д Мадридський

вул. Механізаторів

вул. Молодіжна

в-д Мохначанський

вул. Мохначанська

2-й пр-д Неманський

4-й пр-д Неманський

пров. Новицький

вул. Новицького

вул. Олімпійська

вул. Пастера

пров. Підшипниковий

вул. Підшипникова

вул. Пирогова

вул. Плиткова

тупик Плитковий

пров. Плитковий

пр-д Плитковий

в-д Плитковий

вул. Пономаренківська

пров. Пономаренківський

пр-д Порту

пр-д Португальський

вул. Потоцького

вул. Проскурівська

вул. Роганська

пров. Роганський

пр-д Роганський

пр-д Сепараторний

вул. Скоропадського

пров. Студенецький

вул. Таджицька

вул. Таращанська

вул. Тархова

вул. Татліна

вул. Тиха

вул. Тюленіна

вул. Уютна

вул. Ценковського

вул. Фасадна

вул. Хотомлянська

вул. ХТЗ

вул. Шарикова

пр-д Шариковий

сел. Затишшя

сел. Плиткове

Поради мешканцям

Щоб уберегти побутову техніку під час планового відключення електроенергії, її краще завчасно вимкнути з розеток. Це допоможе уникнути пошкоджень через можливі перепади напруги після відновлення живлення. Особливо важливо від’єднати холодильники, телевізори, комп’ютери та роутери.

Також варто заздалегідь зарядити телефони, павербанки та інші пристрої. Після відновлення електропостачання не рекомендується одразу вмикати всі прилади одночасно — краще робити це поступово, щоб не перевантажувати мережу.

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