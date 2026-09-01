Подземная школа в Харькове рассчитана на 2768 детей

Мэр Харькова Игорь Терехов. Фото: Новини.LIVЕ

В Харькове открыли новую подземную школу, которая должна стать ещё одним безопасным местом для обучения детей во время войны. Учреждение рассчитано на 2768 учеников. Мэр города Игорь Терехов заявил, что спрос на такие школы остается очень высоким. По его словам, город планирует расширять сеть и создавать больше возможностей для школьников.

Об этом рассказал мэр Харькова во время открытия новой школы, передает журналистка Новини.LIVE Вероника Марченко.

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Школы по-прежнему нужны

В Харькове сейчас очно учатся более половины детей, находящихся в городе. В то же время количество желающих посещать такие учреждения остается высоким, поэтому городские власти планируют продолжать строительство безопасных школ.

"Хочу сказать, что есть такое желание, чтобы их было гораздо больше, потому что сегодня мы охватили 52–53 % всех детей, находящихся в городе Харькове. И нужно строить дальше, на это нужны средства, на это нужны действительно ресурсы для того, чтобы мы строили там дальше. Спрос огромный", — сказал Игорь Терехов.

Мэр также рассказал, что новая школа стала первым подобным объектом в Немышлянском районе Харькова. Раньше детям из этого района приходилось ездить к станции метро, где работала небольшая "метрошкола".

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Безопасные локации

Помимо новой школы, в Харькове начали работать 24 безопасные локации для школьников. Среди них — 10 подземных школ, семь станций метрополитена и защитные сооружения в школах.

"Сегодня начали работу 24 безопасные локации в городе Харькове. Это уже 10 настоящих подземных школ, 7 станций метрополитена, остальные — это защитные сооружения в школах, которые нам удалось создать, в том числе за счет собственных средств и средств наших международных партнеров", — рассказал Терехов.

По словам мэра, к созданию безопасных мест для обучения присоединились строители, инженеры, учителя и международные партнеры. Школа для тысяч детей Новая школа имеет значительные размеры и сможет принять тысячи учеников. По словам Терехова, учреждение рассчитано на 2768 детей.

"Хочу сказать, что эта школа рассчитана на 2768 детей. Кроме того, проект был софинансирован: государство выделило 50%, а 50% — городской бюджет", — отметил мэр.

Терехов добавил, что точные данные о стоимости строительства и использованных средствах будут представлены отдельно. По его словам, при реализации проекта учитывались, в частности, расходы на работы и коммуникации.

Как сообщали Новини.LIVE, мэр Харькова, глава Ассоциации прифронтовых городов и общин Игорь Терехов подчеркнул необходимость изменений в мобилизационных процессах. По его словам, силовые задержания граждан не помогают армии, а лишь дискредитируют Вооруженные силы Украины и подрывают доверие к государству.

Также Новини.LIVE писали, что в Харькове приложение "Воздушная тревога" может заблаговременно предупреждать украинцев о запусках российских ракетно-дроновых средств поражения. Это даст гражданскому населению больше времени, чтобы добраться до укрытия. Речь идет, в частности, о новом российском гибридном средстве «Бандероль», запуски которого можно зафиксировать ещё над территорией России.