Підземна школа в Харкові розрахована на 2768 дітей

Мер Харкова Ігор Терехов. Фото: Новини.LIVЕ

У Харкові відкрили нову підземну школу, яка має стати ще одним безпечним місцем для навчання дітей під час війни. Заклад розрахований на 2768 учнів. Мер міста Ігор Терехов заявив, що попит на такі школи залишається дуже високим. За його словами, місто планує розширювати мережу та створювати більше можливостей для школярів.

Про це розповів мер Харкова під час відкриття нової школи, передає журналістка Новини.LIVE Вероніка Марченко.

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Школи потрібні далі

У Харкові нині очно навчаються понад половина дітей, які перебувають у місті. Водночас кількість охочих відвідувати такі заклади залишається високою, тому міська влада планує продовжувати будівництво безпечних шкіл.

"Хочу сказати, що є таке бажання, щоб було набагато більше, бо сьогодні ми охопили 52–53% всіх дітей, які перебувають у місті Харкові. І потрібно будувати далі, на це потрібні кошти, на це потрібні дійсно ресурси для того, щоб ми будували там далі. Попит шалений", — сказав Ігор Терехов.

Мер також розповів, що нова школа стала першою такою локацією в Немишлянському районі Харкова. Раніше дітям із цього району доводилося їздити до станції метро, де працювала невелика метрошкола.

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Безпечні локації

Окрім нової школи, у Харкові почали працювати 24 безпечні локації для школярів. Серед них — 10 підземних шкіл, сім станцій метрополітену та захисні споруди у школах.

"Сьогодні розпочали працювати 24 безпечні локації в місті Харкові. Це вже 10 справжніх підземних шкіл, 7 станцій у метрополітені, інші — це ПРУ у школах, які нам вдалося зробити, в тому числі за власні кошти і кошти наших міжнародних партнерів", — розповів Терехов.

За словами мера, до створення безпечних місць для навчання долучилися будівельники, інженери, вчителі та міжнародні партнери. Школа для тисяч дітей Нова школа має значний масштаб і зможе прийняти тисячі учнів. За словами Терехова, заклад розрахований на 2768 дітей.

"Хочу сказати, що ця школа розрахована на 2768 дітей. Крім цього, це було співфінансовано: держава надала 50%, і 50% надав міський бюджет", — зазначив міський голова.

Терехов додав, що точні дані про вартість будівництва та використані кошти мають надати окремо. За його словами, під час реалізації проєкту враховували, зокрема, витрати на роботи та комунікації.

Як повідомляли Новини.LIVE, мер Харкова, очільник Асоціації прифронтових міст і громад Ігор Терехов наголосив на необхідності змін у мобілізаційних процесах. За його словами, силові затримання громадян не допомагають війську, а лише дискредитують Збройні сили України та підривають довіру до держави.

Також Новини.LIVE писали, що в Харкові застосунок "Повітряна тривога" може завчасно попереджати українців про запуски російських ракетно-дронових засобів ураження. Це дасть цивільному населенню більше часу, щоб дістатися до укриття. Йдеться, зокрема, про новий російський гібридний засіб "Бандероль", пуски якого можна зафіксувати ще над територією Росії.