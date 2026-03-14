В Харькове планируют сохранить бесплатный проезд в транспорте

В Харькове не планируют вводить платный проезд в общественном транспорте
Стоимость топлива возросла, но в Харькове не планируют отменять бесплатный проезд в общественном транспорте. Жители прифронтового города нуждаются в поддержке и нормальных условиях.
Об этом в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Анне Сирык сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.
Бесплатный транспорт остается
"Что касается бесплатного транспорта, будем делать все для того, чтобы те условия, которые сейчас есть, которые ввели с начала полномасштабного вторжения, для людей сохранить. Далее, конечно, это вопрос городской власти уже будет", — заявил Синегубов.
Также глава ОВА добавил, что подготовка к следующему отопительному сезону продолжается уже сейчас, хотя еще не завершился текущий.
"Постоянно системная работа по поводу энергетики, по поводу систем теплообеспечения, теплоснабжения... Должны обеспечить устойчивость, реализуем ряд уникальных проектов.... Это и подземная больница, которую строим почти в каждом заведении", — сообщил глава ОВА.
Ранее стало известно, что стоимость проезда в городских маршрутках в разных населенных пунктах Украины отличается. В одних городах поездка стоит всего 15 гривен, в других — 25 гривен.
