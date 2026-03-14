Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Колонки Live Видео
КомпанииВоенная экономикаПсихологияИнвестицииШтабДом и огородРынок трудаTravelКультМодаРынок недвижимостиТехноДеньги ВСУЖизньГороскопFashionПутешествияПогодаОлимпиадаLifeМода и красотаВкусТуризмРецептыДомТранспортАвтоКино и сериалыМетеоПсихология 2025Шоу-бизнес 1МедцентрПромоНедвижимостьЭксклюзивВалютаЕвровидениеВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыТЦКМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1Украина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивСпортШоу-бизнесАрмияITКиноТехнологииДом 2024

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом и огород
Евровидение
Жизнь
Кино
Львов
Мобилизация
Новости дня
Олимпиада
Праздники
Промо
Рынок недвижимости
Спорт
Технологии
Транспорт
ТЦК
Финансы
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
В Харькове не планируют вводить платный проезд в общественном транспорте

В Харькове не планируют вводить платный проезд в общественном транспорте

Ua ru
Дата публикации 14 марта 2026 05:19
В Харькове планируют сохранить бесплатный проезд в транспорте
Троллейбус в Харькове. Фото иллюстративное: objectiv.tv

Стоимость топлива возросла, но в Харькове не планируют отменять бесплатный проезд в общественном транспорте. Жители прифронтового города нуждаются в поддержке и нормальных условиях.

Об этом в комментарии корреспонденту Новини.LIVE Анне Сирык сообщил начальник Харьковской ОВА Олег Синегубов.

Реклама
Читайте также:

Бесплатный транспорт остается

"Что касается бесплатного транспорта, будем делать все для того, чтобы те условия, которые сейчас есть, которые ввели с начала полномасштабного вторжения, для людей сохранить. Далее, конечно, это вопрос городской власти уже будет", — заявил Синегубов.

Также глава ОВА добавил, что подготовка к следующему отопительному сезону продолжается уже сейчас, хотя еще не завершился текущий.

"Постоянно системная работа по поводу энергетики, по поводу систем теплообеспечения, теплоснабжения... Должны обеспечить устойчивость, реализуем ряд уникальных проектов.... Это и подземная больница, которую строим почти в каждом заведении", — сообщил глава ОВА.

Ранее стало известно, что стоимость проезда в городских маршрутках в разных населенных пунктах Украины отличается. В одних городах поездка стоит всего 15 гривен, в других — 25 гривен.

Также мы сообщали, что участники боевых действий имеют право на льготный проезд в транспорте. Речь идет о бесплатных поездках.

Харьков Новости Харькова Олег Синегубов проезд общественный транспорт
Мария Чекарёва - редактор
Мария Чекарёва
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации