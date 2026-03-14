У Харкові планують зберегти безкоштовний проїзд у транспорті

Тролейбус у Харкові. Фото ілюстративне: objectiv.tv

Попри зростання вартості пального, у Харкові не планують запроваджувати платний проїзд у громадському транспорті. У прифронтовому місті важливо підтримувати людей і забезпечувати для них більш-менш нормальні умови.

Про це в коментарі кореспондентці Новини.LIVE Анні Сірик повідомив начальник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Безкоштовний транспорт залишається

"Щодо безкоштовного транспорту, робитимемо все для того, щоб ті умови, які зараз є, які запровадили від початку повномасштабного вторгнення, для людей зберегти. Далі, звичайно, це питання міської влади вже буде", — заявив Синєгубов.

Також очільник ОВА додав, що підготовка до наступного опалювального сезону триває вже зараз, хоча ще не завершився поточний.

"Постійно системна робота із приводу енергетики, із приводу систем теплозабезпечення, теплопостачання... Маємо забезпечити стійкість, реалізуємо низку унікальних проєктів.... Це і підземна лікарня, яку будуємо майже в кожному закладі", — повідомив очільник ОВА.

