Главная Харьков В Харькове подешевел бензин и дизель: актуальные цены

В Харькове подешевел бензин и дизель: актуальные цены

Дата публикации 28 апреля 2026 15:20
В Харькове подешевел бензин и дизель: актуальные цены
Заправка для автомобилей. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Харьковской области по состоянию на сегодня, 28 апреля, зафиксировали незначительное снижение цен на бензин и дизельное топливо. В то же время часть видов топлива осталась без изменений.

Об этом информирует Новини.LIVE со ссылкой на данные Минфина.

Стоимость топлива в Харькове 29 апреля

По данным Минфина, по состоянию на 28 апреля средняя цена бензина А-95 составляет 71,55 грн за литр. Это на 7 копеек меньше, чем было накануне — 71,62 грн.

Дизельное топливо также подешевело — с 88,09 грн до 88,02 грн за литр. Автомобильный газ снизился с 48,49 грн до 48,45 грн.

В то же время цены на бензин А-95 премиум остались без изменений — 76,43 грн за литр, как и А-92, который держится на уровне 67,13 грн.

Читайте также:

Какие цены на заправках в Харькове 29 апреля

В то же время согласно данным Минфина, на заправках цены традиционно отличаются в зависимости от сети. У крупных операторов, таких как WOG и OKKO, бензин А-95 стоит около 75,90 грн, а дизель — до 89,90 грн за литр.

В SOCAR бензин продают по 74,90 грн, дизель — по 88,90 грн, газ — почти 50 грн за литр.

Более дешевые варианты можно найти в сетях UKRNAFTA, SUN OIL и Brent Oil, где цены на бензин стартуют примерно от 65-69 грн за литр.

Ціни на паливо в Харкові
Цены на заправке WOG в Харькове 28 апреля. Фото: Новини.LIVE
Ціни на БРСМ
Цены на заправке БРСМ в Харькове 28 апреля. Фото: Новини.LIVE
Ціни на ОВИС
Цены на заправке ОВИС в Харькове 28 апреля. 28 апреля. Фото: Новини.LIVE

Ранее Новини.LIVE писали, что российские войска атаковали Чугуев ударными беспилотниками сегодня утром, 28 апреля. Погибло два человека, также есть поврежденная машина.

Также Новини.LIVE сообщали, что полиция задержала мужчину, который взорвал гранату возле магазина в Харькове 26 апреля. Нарушителя уже установили и сообщили о подозрении.

Лилия Швец - Редактор ленты новостей - Одесса
Автор:
Лилия Швец
