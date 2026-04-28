Головна Харків У Харкові подешевшав бензин і дизель: актуальні ціни

У Харкові подешевшав бензин і дизель: актуальні ціни

Дата публікації: 28 квітня 2026 15:20
У Харкові подешевшав бензин і дизель: актуальні ціни
Заправка для автомобілів. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

У Харківській області станом на сьогодні, 28 квітня, зафіксували незначне зниження цін на бензин і дизельне паливо. Водночас частина видів пального залишилась без змін.

Про це інформує Новини.LIVE з посиланням на дані Мінфіну. 

Вартість пального у Харкові 29 квітня

За даними Мінфіну, станом на 28 квітня середня ціна бензину А-95 становить 71,55 грн за літр. Це на 7 копійок менше, ніж було напередодні — 71,62 грн.

Дизельне паливо також подешевшало — з 88,09 грн до 88,02 грн за літр. Автомобільний газ знизився з 48,49 грн до 48,45 грн.

Водночас ціни на бензин А-95 преміум залишилися без змін — 76,43 грн за літр, як і А-92, який тримається на рівні 67,13 грн.

Які ціни на заправках у Харкові 29 квітня

Водночас згідно з даними Мінфіну, на заправках ціни традиційно відрізняються залежно від мережі. У великих операторів, таких як WOG та OKKO, бензин А-95 коштує близько 75,90 грн, а дизель — до 89,90 грн за літр.

У SOCAR бензин продають по 74,90 грн, дизель — по 88,90 грн, газ — майже 50 грн за літр.

Дешевші варіанти можна знайти у мережах UKRNAFTA, SUN OIL та Brent Oil, де ціни на бензин стартують приблизно від 65-69 грн за літр.

Ціни на паливо в Харкові
Ціни на заправці WOG в Харкові 28 квітня. Фото: Новини.LIVE
Ціни на БРСМ
Ціни на заправці БРСМ в Харкові 28 квітня.  Фото: Новини.LIVE
Ціни на ОВИС
Ціни на заправці ОВИС в Харкові 28 квітня. Фото: Новини.LIVE

Раніше Новини.LIVE писали, що російські війська атакували Чугуїв ударними безпілотниками сьогодні вранці, 28 квітня. Загинуло двоє людей. Також є пошкоджена автівка. 

Також Новини.LIVE повідомляли, що поліція затримала чоловіка, який підірвав гранату біля магазину в Харкові 26 квітня. Порушника вже встановили та повідомили про підозру.

Лілія Швець - Редактор стрічки новин - Одеса
Автор:
Лілія Швець
