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Главная Харьков В Харькове погиб шестой спасатель в результате обстрела 15 июня

В Харькове погиб шестой спасатель в результате обстрела 15 июня

Ua ru
Дата публикации 19 июня 2026 12:02
В Харькове погиб спасатель Николай Деркач в результате российского удара
Прощание с погибшими спасателями в Харькове в результате российского обстрела 15 июня. Фото: Новини.LIVE

В Харькове погиб еще один спасатель в результате российского удара в ночь на 15 июня. В больнице умер Николай Деркач. Известно, что он получил тяжелые ранения во время повторной российской атаки.

Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС в пятницу, 19 июня, передает Новини.LIVE.

Смерть шестого спасателя в Харькове

Николай Деркач был начальником караула шестой государственной пожарно-спасательной части и майором службы гражданской защиты. Ему было 48 лет. У погибшего спасателя остались дочь и мать.

Микола Деркач
Николай Деркач, погибший в результате российского обстрела. Фото: ГСЧС

"В ту страшную ночь он выполнял свою работу — спасал людей. Именно тогда российский удар оборвал жизнь тех, кто первым приходит на помощь другим. Врачи несколько дней боролись за жизнь спасателя, но сегодня его сердце остановилось. Он был настоящим офицером, мужественным спасателем и человеком с большим сердцем. Его отвага, самоотверженность и верность службе навсегда останутся в памяти собратьев, коллег и всех, кто его знал", — говорится в сообщении.

Николай Деркач — шестой погибший спасатель после российского удара. Оккупанты также убили Дмитрия Бойко, Даниила Тищенко, Сергея Маковецкого, Вадима Зинченко и главного специалиста Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета Алексея Дорожкина.

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Как писали Новини.LIVE со ссылкой на главу МВД Игоря Клименко, в ночь на 15 июня российский удар в Харькове унес жизни пяти спасателей. Они прибыли для ликвидации последствий вражеской атаки, но захватчики нанесли второй удар.

А 17 июня в Харькове простились со спасателями и сотрудником Департамента чрезвычайных ситуаций городского совета. В городе объявили День траура.

Харьков обстрелы спасатели
Аркадий Пастула - Редактор ленты новостей
Автор:
Аркадий Пастула
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