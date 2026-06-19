У Харкові загинув рятувальник Микола Деркач після російського удару

Прощання з загиблими рятувальниками у Харкові внаслідок російського обстрілу 15 червня. Фото: Новини.LIVE

У Харкові загинув ще один рятувальник внаслідок російського удару у ніч проти 15 червня. У лікарні помер Микола Деркач. Відомо, що він отримав важкі поранення під час повторної російської атаки.

Про це повідомила пресслужба ДСНС у пʼятницю, 19 червня, передає Новини.LIVE.

Смерть шостого рятувальника у Харкові

Микола Деркач був начальником караулу шостої державної пожежно-рятувальної частини та майором служби цивільного захисту. Йому було 48 років. У загиблого рятувальника залишилися донька та мати.

Микола Деркач, який загинув внаслідок російського обстрілу. Фото: ДСНС

"У ту страшну ніч він виконував свою роботу — рятував людей. Саме тоді російський удар обірвав життя тих, хто першим приходить на допомогу іншим. Лікарі кілька днів боролися за життя рятувальника, але сьогодні його серце зупинилося. Він був справжнім офіцером, мужнім рятувальником і людиною великого серця. Його відвага, самовідданість і вірність службі назавжди залишаться у пам’яті побратимів, колег та всіх, хто його знав", — йдеться у повідомленні.

Микола Деркач шостий загиблий рятувальник після російського удару. Окупанти також вбили Дмитра Бойка, Данила Тіщенка, Сергія Маковецького, Вадима Зінченка та головного спеціаліста Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Олексія Дорожкіна.

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Як писали Новини.LIVE з посиланням на очільника МВС Ігоря Клименка, у ніч 15 червня російський удар у Харкові забрав життя пʼятьох рятувальників. Вони прибули ліквідовувати наслідки ворожої атаки, але загарбники вдарили вдруге.

А 17 червня у Харкові попрощалися з рятувальниками та працівником Департаменту надзвичайних ситуацій міської ради. У місті оголошували День жалоби.