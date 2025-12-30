В Харькове появилась новая новогодняя локация - видео

В Харькове появилась новая праздничная локация — видео
Дата публикации 30 декабря 2025 23:05
Праздничная зона в Харькове. Фото: Новини.LIVE
В Харькове открыли праздничную пешеходную улицу. Это сделали накануне Нового года.
Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.
Праздничная локация в Харькове
Улицу украсили тематическими фотозонами и установили новогоднюю елку. Для посетителей также заработало автокафе, где можно согреться горячими напитками и перекусить во время прогулки.
На период праздников движение транспорта для обычных автомобилей на этом участке перекрыли.
Напомним, что в Киеве уже также зажгли огни на главной елке Украины.
А также в Одессе зажглась главная новогодняя елка, которая впервые стоит на Греческой площади.
