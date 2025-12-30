В Харькове появилась новая новогодняя локация - видео

Праздничная зона в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В Харькове открыли праздничную пешеходную улицу. Это сделали накануне Нового года.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

Праздничная локация в Харькове

Улицу украсили тематическими фотозонами и установили новогоднюю елку. Для посетителей также заработало автокафе, где можно согреться горячими напитками и перекусить во время прогулки.

На период праздников движение транспорта для обычных автомобилей на этом участке перекрыли.

Новогодняя локация в Харькове. Фото: Новини.LIVE

Пешеходная локация к Новому году. Фото: Новини.LIVE

Люди на праздничной локации. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что в Киеве уже также зажгли огни на главной елке Украины.

А также в Одессе зажглась главная новогодняя елка, которая впервые стоит на Греческой площади.