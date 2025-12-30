Видео
Главная Харьков В Харькове появилась новая праздничная локация — видео

В Харькове появилась новая праздничная локация — видео

Ua ru
Дата публикации 30 декабря 2025 23:05
В Харькове появилась новая новогодняя локация - видео
Праздничная зона в Харькове. Фото: Новини.LIVE

В Харькове открыли праздничную пешеходную улицу. Это сделали накануне Нового года.

Об этом сообщают корреспонденты Новини.LIVE.

Праздничная локация в Харькове

Улицу украсили тематическими фотозонами и установили новогоднюю елку. Для посетителей также заработало автокафе, где можно согреться горячими напитками и перекусить во время прогулки.

На период праздников движение транспорта для обычных автомобилей на этом участке перекрыли.

В Харькове появилась новая праздничная локация — видео - фото 1
Новогодняя локация в Харькове. Фото: Новини.LIVE
В Харькове появилась новая праздничная локация — видео - фото 2
Пешеходная локация к Новому году. Фото: Новини.LIVE
В Харькове появилась новая праздничная локация — видео - фото 3
Люди на праздничной локации. Фото: Новини.LIVE

Напомним, что в Киеве уже также зажгли огни на главной елке Украины.

А также в Одессе зажглась главная новогодняя елка, которая впервые стоит на Греческой площади.

Харьков украшения праздник пешеходы Новый год 2026
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
