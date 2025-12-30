У Харкові з'явилась нова новорічна локація — відео

У Харкові з'явилась нова святкова локація — відео
Дата публікації: 30 грудня 2025 23:05
Святкова зона у Харкові. Фото: Новини.LIVE
У Харкові відкрили святкову пішохідну вулицю. Це зробили напередодні Нового року.
Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.
Святкова локація у Харкові
Вулицю прикрасили тематичними фотозонами та встановили новорічну ялинку. Для відвідувачів також запрацювало автокафе, де можна зігрітися гарячими напоями та перекусити під час прогулянки.
На період свят рух транспорту для звичайних автомобілів на цій ділянці перекрили.
Нагадаємо, що у Києві вже також запалили вогні на головній ялинці України.
А також в Одесі запалала головна новорічна ялинка, яка вперше стоїть на Грецькій площі.
