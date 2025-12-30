У Харкові з'явилась нова новорічна локація — відео

Святкова зона у Харкові. Фото: Новини.LIVE

У Харкові відкрили святкову пішохідну вулицю. Це зробили напередодні Нового року.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE.

Святкова локація у Харкові

Вулицю прикрасили тематичними фотозонами та встановили новорічну ялинку. Для відвідувачів також запрацювало автокафе, де можна зігрітися гарячими напоями та перекусити під час прогулянки.

На період свят рух транспорту для звичайних автомобілів на цій ділянці перекрили.

Новорічна локація у Харкові. Фото: Новини.LIVE

Пішохідна локація до Нового року. Фото: Новини.LIVE

Люди на святковій локації. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що у Києві вже також запалили вогні на головній ялинці України.

А також в Одесі запалала головна новорічна ялинка, яка вперше стоїть на Грецькій площі.