Україна
Харків У Харкові з'явилась нова святкова локація — відео

У Харкові з'явилась нова святкова локація — відео

Ua ru
Дата публікації: 30 грудня 2025 23:05
У Харкові з'явилась нова новорічна локація — відео
Святкова зона у Харкові. Фото: Новини.LIVE

У Харкові відкрили святкову пішохідну вулицю. Це зробили напередодні Нового року.

Про це повідомляють кореспонденти Новини.LIVE. 

Читайте також:

Святкова локація у Харкові

Вулицю прикрасили тематичними фотозонами та встановили новорічну ялинку. Для відвідувачів також запрацювало автокафе, де можна зігрітися гарячими напоями та перекусити під час прогулянки.

На період свят рух транспорту для звичайних автомобілів на цій ділянці перекрили.

У Харкові з'явилась нова святкова локація — відео - фото 1
Новорічна локація у Харкові. Фото: Новини.LIVE
У Харкові з'явилась нова святкова локація — відео - фото 2
Пішохідна локація до Нового року. Фото: Новини.LIVE
У Харкові з'явилась нова святкова локація — відео - фото 3
Люди на святковій локації. Фото: Новини.LIVE

Нагадаємо, що у Києві вже також запалили вогні на головній ялинці України

А також в Одесі запалала головна новорічна ялинка, яка вперше стоїть на Грецькій площі. 

Харків прикраси свято пішоходи Новий рік 2026
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
