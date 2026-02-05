В Харькове показали, как коммунальщики борются с непогодой

В Харькове борются с гололедом. Фото: Харьковский городской совет

В Основянском районе Харькова коммунальные службы активно борются с непогодой и гололедом. Работники КП "Дорремстрой" и СКП "Харьковзеленстрой" посыпают песчано-солевой смесью проезжие части, тротуары и пешеходные зоны, чтобы обеспечить безопасность жителей.

Об этом сообщает Харьковский городской совет в Telegram.

Пост Харьковского городского совета. Фото: скриншот

В Харькове борются с гололедом

К работе привлечены 145 работников филиала "Благоустройство" КП "Шляхрембуд", 14 сотрудников районного участка СКП "Харьковзеленстрой" и четыре единицы специальной техники.

В Харькове борются с гололедом. Фото: Харьковский городской совет

Особое внимание уделяется придомовым территориям, перекресткам, пешеходным переходам, остановкам общественного транспорта, подъемам и спускам, подходам к больницам и учреждениям социальной защиты, а также территориям возле административных зданий, рынков и мест массового пребывания людей.

Коммунальщики в Харькове. Фото: Харьковский городской совет

Напомним, до этого в Киеве жаловались на увеличение количества травм из-за гололеда и льда на дорогах.

А ранее Гидрометцентр предупредил о новых морозах в Украине сегодня.